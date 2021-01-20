Ассист Ярмоленко, Манджукич в Милане и соперники для Шевы. Главные новости от 19 января

Ну наконец-то напомнил о себе Андрей. В текущем сезоне он выпал из основы "Вест Хэме" и до вчерашнего дня не имел результативных действий в АПЛ. Кошмарную серию удалось прервать в 19-м туре против "Вест Брома" - скидка Ярмоленко головой привела к решающему голу Антонио (2:1). Очевидно, что толкотня и скидки - не его игра, но с чего-то надо начинать реанимацию карьеры в Англии, верно?

Андрей Павелко раскрыл карты. Оказывается, перед стартом Евро-2021 (или 2020, по старинке) сборная Украины сыграет против Бахрейна (23 мая), Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня). Уровень соперников вы и сами прекрасно понимаете, скажем мягко - не топы. С другой стороны, в группе Евро команду Андрея Шевченко тоже ждет лишь один гранд - Нидерланды. А вот против Австрии и Северной Македонии нашим парням вполне под силу сыграть с позиции силы, именно это и будут наигрывать в спаррингах.

"Лисы" всухую обыграли "Челси" и временно возглавили таблицу Премьер-лиги. И нет, сейчас не 2016 год! Тем не менее, команда у Брендана Роджерса очень серьезная, что и подтвердила, подавив звездных лондонцев уже в стартовые 45 минут. В Британии даже пишут, что после такого фиаско Роман Абрамович уволит Фрэнка Лэмпарда с поста менеджера. Посмотрим, как оно будет, но вообще минимум времени для тренеров - это старая недобрая традиция "Челси".

Теперь в атаке "россонери" будет не одна, а сразу две легенды! На двоих им уже 75 лет, но класс есть класс, что не устает доказывать Ибрагимович в каждом туре. Манджукич, правда, не играл на высоком уровне почти год - еще прошлой зимой он поехал в Катар на заработки, но ему это быстро наскучило, он расторг контракт и последние полгода безуспешно искал новый клуб. Но вы видели, чтобы Марио хоть раз играл в полноги? Вот и мы тоже нет.

Мощно усиливается "Рух" по украинским меркам. Если Рагнар Сигурдссон - это ветеран с прицелом на капитана и дядьку-наставника для молодежи, то Андрей Борячук - небесталанный форвард в самом расцвете сил. Лет пять назад в "Шахтере" он подавал большие надежды, но не реализовался, поехал за границу и сейчас вернулся. Идеальное время, чтобы доказать свою профпригодность. "Рух" подписал Борячука на полтора года.

Вообще свободных агентов такого масштаба на рынке в этом году будет крайне мало, так что ажиотаж вокруг Алабы понятен. Вчера Marca прямо на обложке написала, что Давид в "Реале", контракт до 2025-го, зарплата - 12 млн в год. А уже к вечеру отец Алабы эту информацию опроверг. Такое ощущение, что "Сливочные" очень хотят австрийца, а он сам хочет выторговать побольше денег. Одно лишь ясно точно: в "Баварии" защитник-универсал не останется.

Вообще за неспортивную игру (а подзатыльник - несомненно неспортивная игра) могли впаять и 4, и 6, и даже 10 матчей, но, видимо, в федерации учли, что до срыва Месси отыграл 751 матч без красных карточек. Хулиган из него - как из Златана скромник. В итоге Лео получил только два матча бана - отсидит он кубковую встречу с "Корнельей" и матч Примеры с "Эльче". То, что нужно, дабы спокойно залечить травму.