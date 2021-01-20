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Месси не на правом фланге: УЕФА объявила сборную 2020 года по версии болельщиков

Общие новости
(1 голосов)

Давайте разбираться

Месси не на правом фланге: УЕФА объявила сборную 2020 года по версии болельщиков
Новина українською

Пресс-служба УЕФА огласила команду года-2020 по версии фанатов. Сборная "действует" по схеме 4-3-3, в нее вошли следующие исполнители:

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Мануэль Нойер ("Бавария") – Йозуа Киммих ("Бавария"), Серхио Рамос ("Реал"), Вирджил Ван Дейк ("Ливерпуль"), Альфонсо Дэвис ("Бавария") – Тьяго Алькантара ("Бавария"/"Ливерпуль"), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Лионель Месси ("Барселона") – Криштиану Роналду ("Ювентус"), Роберт Левандовский ("Бавария"), Неймар ("Пари Сен-Жермен")

Выбрать свой вариант команды можно было на официальном сайте УЕФА.

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В статье: Серхио Рамос Роберт Левандовский Лионель Месси Криштиану Роналду Мануэль Нойер УЕФА Неймар Тьяго Алькантара Кевин Де Брюйне Йозуа Киммих Вирджил ван Дейк Альфонсо Дэвис
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Комментарии (10)
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Loader (Днепр)
20.01.2021 в 14:44
Все эти сборные, особенно по мнению фанатеющих болельщиков, бессмысленны. Часть мест всегда занимают просто раскрученные чуваки. Почему, например, вместо Роналду не обладатель Золотой бутсы Иммобиле? Почему вместо давно уже средне играющего Рамоса не Упамекано из Лейпцига, по сути лучший ЦЗ Бундеслиги прошлого сезона?
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0
-2
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Alex7Chapman (Кропивницький)
20.01.2021 в 14:47
грузчик вали за Мессі на дно РЕАЛьності
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0
0
prockop4uck (Киев)
20.01.2021 в 14:35
Подозреваю барса снова подаст апелляцию?
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+1
0
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
20.01.2021 в 14:09
де той чорнодупий боря - фуфло з крістінофобією, котре варнякало про "легендарного" Мессі...? Ану, вилазь, боря-шморя, треба прояснити РЕАЛьність - якщо звісно не такий сцикло як ваш шепетівський парнокопитний мессоглор
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+2
0
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
20.01.2021 в 14:03
Кріштіано Роналдо у збірній року... чому ж аутиста-недобоксера не виявилося у збірній - невже Мессі настільки поганий футболіст ... АНАЛітик та фуфлоолені не дадуть збрехати
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+2
0
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El_Matador_73 (Одесса)
20.01.2021 в 14:31
Месси есть. Он на ЦАПе.
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0
-2
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Loader (Днепр)
20.01.2021 в 14:35
Да кому ты пишешь? Этому тупому Чапмену? Он же вообще деревянный.
0
-1
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Alex7Chapman (Кропивницький)
20.01.2021 в 14:44
фіналматч з Атлетіком продемонстрував який ЦАП з вашого Мессі
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Loader (Днепр)
20.01.2021 в 14:50
Если бы ты не был настолько туп и хотя бы немного понимал футбол, то обратил бы внимание на то, Месси уже два года играет на позиции Хави в полузащиты и атакует он сейчас в основном из центра.
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Alex7Chapman (Кропивницький)
20.01.2021 в 14:46
алканавт - боярообдовбаний і взагалі кретинодеградований...
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0
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