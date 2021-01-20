Месси не на правом фланге: УЕФА объявила сборную 2020 года по версии болельщиков
Давайте разбираться
Пресс-служба УЕФА огласила команду года-2020 по версии фанатов. Сборная "действует" по схеме 4-3-3, в нее вошли следующие исполнители:
Мануэль Нойер ("Бавария") – Йозуа Киммих ("Бавария"), Серхио Рамос ("Реал"), Вирджил Ван Дейк ("Ливерпуль"), Альфонсо Дэвис ("Бавария") – Тьяго Алькантара ("Бавария"/"Ливерпуль"), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Лионель Месси ("Барселона") – Криштиану Роналду ("Ювентус"), Роберт Левандовский ("Бавария"), Неймар ("Пари Сен-Жермен")
Official: Lionel Messi has been included in UEFA fans' Team of the Year 2020. Congratulations! pic.twitter.com/bQznv3pPEm— barcacentre (@barcacentre) January 20, 2021
Выбрать свой вариант команды можно было на официальном сайте УЕФА.
Популярное сейчас
- Стало известно, кого из бразильских вингеров рассматривает для усиления Шахтер
- Зинченко радуется страшному поражению Украины от сборной Франции
- Забивной форвард Динамо, новый Алан Патрик и вундеркинд Днепра-1. Десять молодых талантов УПЛ
- Солигорский Шахтер Григорчука подписал украинского форварда
- Внимание девушкам! Артем Милевский расстался со своей девушкой после двух лет вместе. ФОТО
- Конопля: Я не влазил в конфликт своей девушки с Поповым. Она сама поставила его на место