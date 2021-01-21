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Сборную Польши возглавил бывший тренер Лестера

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Соуза сменил Ежи Бженчека

Сборную Польши возглавил бывший тренер Лестера
Новина українською

Польский футбольный союз объявил о назначении на пост главного тренера сборной португальца Пауло Соузы.

18 января был уволен Ежи Бженчек. При нем поляки не смогли выйти в плей-офф Лиги наций, проиграв Италии (0:2) и Голландии (1:2) в двух последних турах группового этапа. Его сменил бывший главный тренер "Бордо" Пауло Соуза.

Из "Бордо" Соуза был уволен по окончании сезона-2019/2020. Клуб занял 12-е место в недоигранном из-за пандемии коронавируса чемпионате Франции.

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В статье: Паулу Соуза Национальная сборная Польши
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