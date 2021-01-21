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IFFHS назвала лучшую лигу 2020 года

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(1 голосов)

B это не АПЛ

IFFHS назвала лучшую лигу 2020 года
Новина українською

Международная Федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила список лучших лиг 2020 года, итальянская Cерия А возглавила этот рейтинг.

Набрав 1026 очков, она опередила АПЛ, которая с 1003 очками заняла второе место. Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Чемпионат Италии — 1026

2. Чемпионат Англии — 1003

3. Чемпионат Бразилии- 964

4. Чемпионат Испании- 954

5. Чемпионат Германии — 864

6. Чемпионат Португалии — 721

7. Чемпионат Франции — 661

8. Чемпионат Парагвая — 610,5

9. Чемпионат Аргентины — 603

10. Чемпионат Эквадора — 579,5

...

21. Чемпионат Украины - 477

Украинская Премьер-лига заняла 21-е место. В предыдущем году топ возглавила АПЛ, а чемпионат Италии был четвертым.

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В статье: Серия А АПЛ
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Киев)
21.01.2021 в 18:05
Так там рейтинг визначається математично Утім цікаво, що вони там Серії А нарахували? Найбільшу кількість пенальті зрозуміло. ЛЧ виграли німці, ЛЄ - іспанці, пересічні вболівальники вважають АПЛ самим крутим чемпіонатом...
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