IFFHS назвала лучшую лигу 2020 года
B это не АПЛ
Международная Федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила список лучших лиг 2020 года, итальянская Cерия А возглавила этот рейтинг.
Набрав 1026 очков, она опередила АПЛ, которая с 1003 очками заняла второе место. Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Чемпионат Италии — 1026
2. Чемпионат Англии — 1003
3. Чемпионат Бразилии- 964
4. Чемпионат Испании- 954
5. Чемпионат Германии — 864
6. Чемпионат Португалии — 721
7. Чемпионат Франции — 661
8. Чемпионат Парагвая — 610,5
9. Чемпионат Аргентины — 603
10. Чемпионат Эквадора — 579,5
...
21. Чемпионат Украины - 477
Украинская Премьер-лига заняла 21-е место. В предыдущем году топ возглавила АПЛ, а чемпионат Италии был четвертым.
Популярное сейчас
- Шахтер – Лех. АУДИО онлайн трансляция спарринга горняков
- Шейх-инвестор клуба из ОАЭ встретился с Мирчей Луческу и Резо Чохонелидзе
- Нойок официально в России, Соль может не вернуться в Динамо. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Раскошелились. Рух купил у Копенгагена Сигурдссона
- Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото в инстаграме. ФОТО
- Обладает нужными навыками? Клуб Ярмоленко ввел в совет директоров бывшую порнозвезду. ФОТО