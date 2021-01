Природа не отдохнула: дочь легенды НБА - футбольная надежда США

13 января прошел драфт женской профессиональной футбольной лиги Соединенных Штатов - NSWL. Его главной звездой стала 18-летняя Тринити Родман, которая была выбрана под общим вторым номером клубом "Вашингтон Спирит".

Да, Тринити - дочь того самого Денниса Родмана, который был лучшим защитником НБА своего времени, но также и одним из самых заядлых гуляк во всей Америке.

На драфте у Тринити спросили о Деннисе, на что она ответила: "Мой отец был выдающимся атлетом, мне помогают его гены. Но я с нетерпением жду момента, когда пресса начнет спрашивать обо мне, а не моем отце".

And with the 2nd pick in the 2021 @NWSL Draft the @WashSpirit take our own Trinity Rodman.

Congrats to Trinity!! Big things ahead for her.#GoCougs pic.twitter.com/5fd1U6ZHvm