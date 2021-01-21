Природа не отдохнула: дочь легенды НБА - футбольная надежда США

13 января прошел драфт женской профессиональной футбольной лиги Соединенных Штатов - NSWL. Его главной звездой стала 18-летняя Тринити Родман, которая была выбрана под общим вторым номером клубом "Вашингтон Спирит".

Да, Тринити - дочь того самого Денниса Родмана, который был лучшим защитником НБА своего времени, но также и одним из самых заядлых гуляк во всей Америке.

На драфте у Тринити спросили о Деннисе, на что она ответила: "Мой отец был выдающимся атлетом, мне помогают его гены. Но я с нетерпением жду момента, когда пресса начнет спрашивать обо мне, а не моем отце".

And with the 2nd pick in the 2021 @NWSL Draft the @WashSpirit take our own Trinity Rodman.

Congrats to Trinity!! Big things ahead for her.#GoCougs pic.twitter.com/5fd1U6ZHvm — Washington State Soccer (@WSUCougarSoccer) January 14, 2021

Юную футболистку можно понять. Кое в чем она уже уделала знаменитого папашу. Родман попал в НБА через "черный ход" - его выбрали под конец второго раунда драфта, когда ему было уже 25 лет. Тринити - самая юная футболистка, выбранная на драфт-лотерее за всю историю NSWL. Сверхвысокий второй пик в таком возрасте - фантастика.

Родман шла к этому уже давно. В свои 18 лет она играла в основе сборной США (U-20) и выиграла с ней континентальное первенство, забив два гола в финале с Мексикой. Тринити выступает на позиции центрфорварда, ее рост 177 см. До 201 см Денниса ей далековато, но против сверстниц девушка выглядит уверенно.

Вообще про отца она говорит мало. Пока Тринити росла, Деннис больше времени проводил у барной стойки, чем дома. Почти на всех домашних фото футболистка вместе с матерью - Мишель Мойер. В биографии Родмана она была третьей женой, с которой он давно развелся.

Когда Денниса вводили в Зал славы баскетбола в 2011-м, то он со слезами на глазах признался, что единственная вещь, которую он бы хотел изменить в жизни, были его отношения с детьми. "Я бы хотел быть для них лучшим папой", - говорил Родман, но Мишель Мойер вспоминает, что на деле ничего не поменялось.

Очевидно, развивать свою карьеру под тенью такого родителя, как "Червяк", нелегко, однако, по словам тренера "Вашингтон Спирит" Ричи Берка, выбравшего Тринити на драфте, ее талант очевиден. "У нее прекрасный футбольный IQ и отличные физические данные. Осталось только привыкнуть к более высокому темпу", - признается тренер. Обозреватель Стивен Гофф с ним солидарен: "Дело не в Деннисе, большинство фанатов NSWL слишком молоды, чтобы его помнить. Как лидер сборной U-20 Тринити в любом случае была бы выбрана в первой десятке".

Тринити планировала этот год провести в колледже, но из-за коронавируса занятия отменили, и чтоб не терять времени зря она и подалась на драфт. Получается, в профессионалы девушка попала прямиком из школы, как некогда Леброн Джеймс.

Любопытно, но на Тринити вклад Денниса Родмана в будущее американского спорта не заканчивается! Старший брат футболистки Ди Джей сейчас играет в баскетбол за "Вашингтон Стейт" и, по словам тренеров, имеет перспективы попасть в НБА.

Goal! There's the equalizer! Trinity Rodman scores for @USYNT ???????? and ties the game at 12' | #CU20W pic.twitter.com/4MowCShiBU — Concacaf (@Concacaf) March 8, 2020

Ну а вообще в заокеанском спорте принцип "на детях гениев природа отдыхает" давно не работает. Например, знаменитая теннисистка Слоан Стивенс - дочь игрока в американский футбол Джона Стивенса; экс-звезда НБА Грант Хилл - сын обладателя Супербоула Келвина Хилла; защитник хоккейного "Нэшвилла" Сет Джонс - сын бывшего баскетболиста Попейе Джонса; центровой Жоаким Ноа - сын знаменитого теннисиста Янника Ноа. Этот список можно продолжать очень долго.