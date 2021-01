А где Месси? Стала известна команда года FIFA 21

Первый месяц 2021-го года близится к концу, но полные итоги его предшественника еще подбиваются. Сегодня была названа команда года FIFA 21.

Отметим, что выбор делали сами пользователи компьютерного симулятора. В голосовании приняли участие 10 миллионов человек со 185 стран мира.

Из интересного - не попали в команду действующий обладатель Золотог мяча Лео Месси и финалист Лиги Чемпионов Неймар. За то, нашлось место для Килиана Мбаппе и Бруну Фернандеша. Полностью команда выглядит следующим образом :

Нойер - Александер-Арнольд, Рамос, ван Дейк, Дэвис - Киммих, Фернандеш, де Брюйне - Мбаппе, Левандовский, Роналду

The people’s champions. ????

Over 10 million votes from 185 countries.

