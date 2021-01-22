А где Месси? Стала известна команда года FIFA 21
Кое-кто вас удивит
Первый месяц 2021-го года близится к концу, но полные итоги его предшественника еще подбиваются. Сегодня была названа команда года FIFA 21.
Отметим, что выбор делали сами пользователи компьютерного симулятора. В голосовании приняли участие 10 миллионов человек со 185 стран мира.
Из интересного - не попали в команду действующий обладатель Золотог мяча Лео Месси и финалист Лиги Чемпионов Неймар. За то, нашлось место для Килиана Мбаппе и Бруну Фернандеша. Полностью команда выглядит следующим образом:
Нойер - Александер-Арнольд, Рамос, ван Дейк, Дэвис - Киммих, Фернандеш, де Брюйне - Мбаппе, Левандовский, Роналду
The people’s champions. ????— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) January 22, 2021
Over 10 million votes from 185 countries.
Introducing your Team of the Year.#TOTY #FIFA21 pic.twitter.com/vQFiDwckSq
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