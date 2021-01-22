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А где Месси? Стала известна команда года FIFA 21

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Кое-кто вас удивит

А где Месси? Стала известна команда года FIFA 21
UA-Футбол
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Первый месяц 2021-го года близится к концу, но полные итоги его предшественника еще подбиваются. Сегодня была названа команда года FIFA 21.

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Отметим, что выбор делали сами пользователи компьютерного симулятора. В голосовании приняли участие 10 миллионов человек со 185 стран мира.

Из интересного - не попали в команду действующий обладатель Золотог мяча Лео Месси и финалист Лиги Чемпионов Неймар. За то, нашлось место для Килиана Мбаппе и Бруну Фернандеша. Полностью команда выглядит следующим образом:

Нойер - Александер-Арнольд, Рамос, ван Дейк, Дэвис - Киммих, Фернандеш, де Брюйне - Мбаппе, Левандовский, Роналду

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В статье: Серхио Рамос Роберт Левандовский Лионель Месси Криштиану Роналду Мануэль Нойер Неймар Бруну Фернандеш Кевин Де Брюйне Йозуа Киммих Вирджил ван Дейк Килиан Мбаппе Трент Александер-Арнольд Альфонсо Дэвис FIFA 21
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