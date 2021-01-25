Дорога домой. Покинувший Арсенал Сократис перешел в Олимпиакос

Сократис Папастатопулос перешел в "Олимпикаос". Об этом сообщает официальный сайт греческой команды.

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Не так давно центрбек покинул "Арсенал" на правах свободного агента. С "Олимпиакосом" Сократис подписал контракт до 2023-го года.

Отметим, что 32-летний игрок в текущем сезоне провел на поле 161 минуту.