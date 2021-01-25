Дорога домой. Покинувший Арсенал Сократис перешел в Олимпиакос
Быстро нашел пристанище
Сократис Папастатопулос перешел в "Олимпикаос". Об этом сообщает официальный сайт греческой команды.
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Не так давно центрбек покинул "Арсенал" на правах свободного агента. С "Олимпиакосом" Сократис подписал контракт до 2023-го года.
Σωκράτη καλώς όρισες, στον Ολυμπιακό! / Welcome to Olympiacos @SokratisPapa5! ????⚪— Olympiacos FC (45????) (@olympiacosfc) January 25, 2021
#Olympiacos #Transfer #Welcome #SokratisPapastathopoulos #WelcomeSokratis #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/l6b7IkfrCz
Отметим, что 32-летний игрок в текущем сезоне провел на поле 161 минуту.
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