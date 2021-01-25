Надоело в Китае: Халк ведет переговоры о возвращении в Европу
Похоже, он так и не сыграет в топ-лигах
Итальянский журналист и инсайдер Николо Скира информирует, что Халк начал переговоры сразу с двумя клубами - "Порту" и "Бешикташем". Больше желающих подписать ветерана пока нет.
Fanatik утверждает, что "Орлы" предложили 34-летнему бразильцу договор до конца сезона с зарплатой 1 млн евро плюс бонусы. Предложение "Порту" примерно такое же.
Сам Халк настаивает исключительно на одном пункте: хочет получить контракт на полтора года или даже больше. Размер зарплаты после заработков в Китае для него якобы вторичен.
Ранее Халк играл в Европе за "Порту" и "Зенит", прежде чем отправился в "Шанхай СИПГ" в 2016 году. За 4,5 года в Поднебесной бразилец наколотил 76 голов в 145 матчах во всех турнирах.
При этом в молодости мускулистый вингер с пушечным ударом котировался так высоко, что наиграл 48 матчей (11 мячей) за сборную Бразилии.
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