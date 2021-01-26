Три акулы тренерского цеха: Моуриньо, Гасперини и Роджерс празднуют День рождения
Сразу три наставника
Жозе Мариу душ Сантуш Моуринью Фелиш родился 26 января 1963 года в Сетубале. Сегодня португальцу исполняется 57 лет. "Особенный" работал в "Барселоне", "Бенфике", "Порту", "Челси", "Интере", "Реале" и "МЮ". Практически везде тренер добивался больших успехов. На данный момент тренирует "Тоттенхэм".
Брендан Роджерс родился 26 января 1973 года в Карнлоу. Сегодня североирландскому менеджеру исполняется 47 лет. С 26 февраля 2019-го он возглавляет "Лестер", до этого работал в "Селтике", "Ливерпуле", "Суонси", "Рединге", "Уотфорде" и академии "Челси". С клубом из Глазго выиграл все на локальной арене.
Джан Пьеро Гасперини родился также 26 января, но 1958 года, в Грульяско (Турин). Итальянец долгое время тренировал молодежь в "Ювентусе", после чего возглавлял "Кротоне", "Дженоа", "Интер" и "Палермо". Сейчас алленаторе работает в "Аталанте" и регулярно получает комплименты за стиль, который он привил команде из Бергамо.
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