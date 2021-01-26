Рейтинг доходов: Барселона продолжает лидировать, Бавария опережает МЮ
Интересная статистика
Только вчера мы сообщали, что каталонская "Барселона" не расплатилась за трансферы 19 игроков, как сегодня появился новый рейтинг. На этот раз, учитывались доходы за сезон 2019/20.
Интересно, что вице-чемпион Испании находится в лидерах. Их доход за прошлую кампанию, по данным Deloitte Football Money League, составил 715 миллионов евро. Отметим, что за год до этого число равнялось 840 миллионам.
Немного позади находится "Реал" - 714 миллионов. Также в пятерку входит "Бавария" (634 млн.), "МЮ" (580 млн.) и "Ливерпуль" (558 млн.). В первой десятки сразу пять представителей АПЛ.
???? The clubs that earned the most money in the 2019/20 season according to the Deloitte Football Money League [md] pic.twitter.com/yqJklm7zJI— FCBarcelonaFl (@FCBarcelonaFl) January 26, 2021
Стоит отдельно отметить, что в прошлом сезоне доходы клубов серьезно упали из-за кризиса, который был вызван COVID-19.
Популярное сейчас
- Луческу забраковал португальца. Журналисты в ВР словили интересную переписку Григория Суркиса
- Шахтёр одержал волевую победу над Силексом
- Цыганык: Луческу разочаровался в Супряге, зато теперь есть Ванат
- Днепр-1 разорвал контракт с центральным защитником
- Лысый Златан! Ибрагимович опубликовал фото с обритой головой. ФОТО
- Ведущая клубного канала Лацио оголилась для фанатов после победы над Ромой. ФОТО