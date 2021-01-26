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Рейтинг доходов: Барселона продолжает лидировать, Бавария опережает МЮ

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Интересная статистика

Рейтинг доходов: Барселона продолжает лидировать, Бавария опережает МЮ
UA-Футбол
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Только вчера мы сообщали, что каталонская "Барселона" не расплатилась за трансферы 19 игроков, как сегодня появился новый рейтинг. На этот раз, учитывались доходы за сезон 2019/20.

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Интересно, что вице-чемпион Испании находится в лидерах. Их доход за прошлую кампанию, по данным Deloitte Football Money League, составил 715 миллионов евро. Отметим, что за год до этого число равнялось 840 миллионам.

Немного позади находится "Реал" - 714 миллионов. Также в пятерку входит "Бавария" (634 млн.), "МЮ" (580 млн.) и "Ливерпуль" (558 млн.). В первой десятки сразу пять представителей АПЛ.

Стоит отдельно отметить, что в прошлом сезоне доходы клубов серьезно упали из-за кризиса, который был вызван COVID-19.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Барселона Реал (Мадрид) Ливерпуль Манчестер Юнайтед
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