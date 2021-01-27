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ПАОК объявил о трансфере экс-игрока Боруссии Д и Манчестер Юнайтед

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Парень по имени Синдзи

ПАОК объявил о трансфере экс-игрока Боруссии Д и Манчестер Юнайтед
Новина українською

Бывший полузащитник дортмундской "Боруссии" и английского "Манчестер Юнайтед" Синдзи Кагава продолжит профессиональную карьеру футболиста в Греции. Японский исполнитель подписал трудовой договор с клубом ПАОК

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Соглашение будет действовать полтора года, 31-летний Синдзи выбрал 23-й номер.

Напомним, последним клубом Кагавы была "Сарагоса", он покинул испанскую команду осенью прошлого года. За национальную сборную Японии футболист сыграл 97 поединков (31 гол и 20 результативных передач).

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В статье: Синдзи Кагава ПАОК
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