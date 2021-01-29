Без Неймара и Хави, но зато с Модричем и Ламом: IFFHS презентовала сборную десятилетия
Звезды на флангах присутствуют
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила сборную лучших исполнителей прошлого десятилетия (2011-2020).
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Вратарь: Мануэль Нойер ("Бавария", Германия);
Защитники: Марсело ("Реал", Бразилия), Вирджил Ван Дейк ("Ливерпуль", Нидерланды), Серхио Рамос ("Реал", Испания), Филипп Лам ("Бавария", Германия);
Полузащитники: Лука Модрич ("Реал", Хорватия), Андрес Иньеста ("Барселона" / "Виссел Кобе", Испания), Тони Кроос ("Реал", Германия);
Нападающие: Лионель Месси ("Барселона", Аргентина), Роберт Левандовский ("Бавария", Польша), Криштиану Роналду ("Ювентус", Португалия).
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Источник:IFFHS
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Комментарии (2)
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fabo95
29.01.2021 в 13:46
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Michael-K (Івано-Франківськ)
29.01.2021 в 13:17
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