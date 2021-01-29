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Без Неймара и Хави, но зато с Модричем и Ламом: IFFHS презентовала сборную десятилетия

Общие новости
(3 голосов)

Звезды на флангах присутствуют

Без Неймара и Хави, но зато с Модричем и Ламом: IFFHS презентовала сборную десятилетия
Новина українською

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила сборную лучших исполнителей прошлого десятилетия (2011-2020).

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Вратарь: Мануэль Нойер ("Бавария", Германия);

Защитники: Марсело ("Реал", Бразилия), Вирджил Ван Дейк ("Ливерпуль", Нидерланды), Серхио Рамос ("Реал", Испания), Филипп Лам ("Бавария", Германия);

Полузащитники: Лука Модрич ("Реал", Хорватия), Андрес Иньеста ("Барселона" / "Виссел Кобе", Испания), Тони Кроос ("Реал", Германия);

Нападающие: Лионель Месси ("Барселона", Аргентина), Роберт Левандовский ("Бавария", Польша), Криштиану Роналду ("Ювентус", Португалия).

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В статье: Серхио Рамос Роберт Левандовский Лионель Месси Андрес Иньеста Тони Кроос Криштиану Роналду Лука Модрич Мануэль Нойер Филипп Лам Марсело IFFHS Виргил ван Дейк Вирджил ван Дейк
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Источник:
IFFHS

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Комментарии (2)
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fabo95
29.01.2021 в 13:46
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Michael-K (Івано-Франківськ)
29.01.2021 в 13:17
Мессі і Роналду не треба поміняти місцями на флангах
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