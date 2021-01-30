Рома не претендует на Бернарда. Экс-горняк отправится в Саудовскую Аравию
Бразилец планирует покинуть "Эвертон" в ближайшее время
"Эвертон" ведёт переговоры с "Аль-Насром" по поводу продажи Бернарда.
По информации Фабрицио Романо, клуб из Саудовской Аравии уже согласовал условия 3-летнего контракта с экс-игроком "Шахтёра".
При этом "Рома" остыла к бразильцу и даже не вступала в переговоры по Бернарду.
28-летний Бернард провёл всего 6 матчей в АПЛ этого сезона, отметившись одним голом.
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