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Рома не претендует на Бернарда. Экс-горняк отправится в Саудовскую Аравию

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Бразилец планирует покинуть "Эвертон" в ближайшее время

Рома не претендует на Бернарда. Экс-горняк отправится в Саудовскую Аравию
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"Эвертон" ведёт переговоры с "Аль-Насром" по поводу продажи Бернарда.

По информации Фабрицио Романо, клуб из Саудовской Аравии уже согласовал условия 3-летнего контракта с экс-игроком "Шахтёра".

При этом "Рома" остыла к бразильцу и даже не вступала в переговоры по Бернарду.

28-летний Бернард провёл всего 6 матчей в АПЛ этого сезона, отметившись одним голом.

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В статье: Аль-Наср (Саудовская Аравия) Эвертон (Ливерпуль) Бернард
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