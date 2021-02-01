"Я не получил всего того, чего хотел". Экс-хавбек Барселоны завершил карьеру футболиста

Экс-полузащитник национальной сборной Нидерландов Ибрахим Афеллай объявил о завершении профессиональной карьеры игрока. На данный момент голландцу 34 года. Цитирует Ибрахима NOS.nl.

"Я не получил всего того, чего хотел, но отношусь к этому спокойно. Всегда понимаешь, что этот момент рано или поздно наступит, и это прекрасно. Все в порядке".

Напомним, Афеллай – воспитанник "ПСВ", в 2010-м Ибрахим перешел из голландского гранда в "Барселону". Кампания-2012/13 для футболиста прошла в "Шальке", сезон-2014/15 исполнитель провел в "Олимпиакосе". В 2015 году хавбек присоединился к "Сток Сити" в рамках полноценного трудового договора, карьерный круг Афеллай замкнул в "ПСВ". За сборную Нидерландов он сыграл 53 матча, став вице-чемпионом мира в 2010 году.