Динамо торгует бомбардира, Яремчук снова поссорился, а МЮ забил 9 голов. Главные новости от 2 февраля
UA-Football подготовил для вас подборку самых важных новостей из мира футбола за вторник, 2 февраля
АПЛ. Яркая победа "МЮ", очередное поражение "Арсенала"
Вчера прошел ряд матчей 22-го тура АПЛ. Этот день точно войдет в историю "МЮ" и "Саутгемптона" - победы 9:0 встречаются ну очень редко. Вчера "Святые" остались в меньшинстве уже на 2-й минуте и развалились. "МЮ" же останавливаться не захотел и поправил разницу голов на много туров вперед. А вот "Арсенал" свой матч против "Вулвз" проиграл. Снова в дело вмешались удаления - Давид Луис и Бернд Лено подвели "Канониров" и де-факто не оставили партнерам шансов. В таблице "МЮ" теперь второй, "Арсенал" - 10-й.
"Динамо", вероятно, получило отказ по бомбардиру из Габона
Аарон Бупендза - вы слышали это имя? А между тем у форварда "Хатайспора" 15 голов в 19 турах турецкого чемпионата, и, если верить изданию En Son Haber, его сейчас торгует киевское "Динамо". Источник написал, что Игорь Суркис предложил за габонца 9 млн евро рассрочкой, но получил отказ. Турецкие СМИ любят привирать на тему трансферов, так что сами решайте, верить или нет, но мучения на сборах Супряги и Беседина наталкивают на мысль, что без нового форварда Киеву этот сезон нормально не доиграть.
Кубок Германии продолжает удивлять: "Байер" вылетел, Дортмунд еле спасся
Невероятно! После вылета "Баварии" от клуба из второго дивизиона нас уже трудно удивить, но у "Байера" получилось. "Фармацевты" проиграли в Кубке Германии клубу "Рот Вайсс" из четвертого дивизиона - 1:2. Все три мяча были забиты в дополнительное время, причем андердог оформил камбэк! Не обошелся без овертайма и матч дортмундской "Боруссии", но "Шмели" таки собрались и взяли свое в поединке с "Падеборном" из второй Бундеслиги - 3:2. Решающий мяч на счету Эрлинга Холанда, как и всегда.
"Ювентус" победил "Интер" в Кубке Италии благодаря грубой ошибке
В первом матче полуфинала Кубка Италии на "Сан Сиро" "Интер" проиграл "Ювентусу" 1:2. Это заметно снижает шансы "нерадзурри" на финал, но они остаются. Все решится через неделю. Вчера же команда Антонио Конте сама себе привезла поражение - в моменте со вторым голом от Криштиану Роналду защита и вратарь побежали невесть куда, позволив португальцу пробить по уже пустым воротам.
Не отпускают: Яремчук снова конфликтует с боссами "Гента"
Voetbal24 пишет, что Роман Яремчук опять поругался с руководством "Гента" из-за отказа в трансфере. Украинец хотел уйти еще прошлым летом, но "Гент" отклонил все предложения. Та же история повторилась и в январе. По информации издания, Яремчук был интересен "Роме" и "Спортингу", но бельгийцы сочли полученные предложения слишком маленькими, с чем футболист и его агенты в корне не согласны. Честное слово, даже из УПЛ сегодня уйти легче, чем из этого "Гента".
Виллаш-Боаш со скандалом покинул "Марсель"
И вот еще одна красивая история подошла к некрасивому концу. Андре Виллаш-Боаш в прошлом сезоне сенсационно взял с "Марселем" серебро Лиги 1, но затем результаты исчезли, пошли скандалы внутри команды и закончилось все вторжением разъяренных ультрас на базу клуба в субботу. Говорят, среди прочего фанаты даже разбросали личные вещи самого Виллаш-Боаша. Естественно, он подал в отставку. Мотивировал это, правда, несогласованным трансфером, но скажите на милость, кто захочет работать в такой атмосфере? По слухам, "Марсель" уже предложил вакантное место Вальверде, Сарри и Бенитесу, но все они отказались.
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