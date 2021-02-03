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IFFHS: Роналду – лучший игрок десятилетия в Европе

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Где в тройке, о которой мы расскажем вам ниже, игроки "Барселоны"?

IFFHS: Роналду – лучший игрок десятилетия в Европе
Новина українською

Международная федерация футбольной истории и статистики продолжает делиться различными рейтингами. По версии IFFHS, лучшим футболистом Европы за период с 2011 года по 2021-й стал португальский футболист Криштиану Роналду. Почти всю прошлую декаду CR7 играл за "Реал" (2009-2018).

Второе место занял защитник мадридского "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос, третью позицию – вратарь мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Мануэль Нойер.

Роналду неоднократно становился обладателем Золотого мяча France Football (2008, 2016, 2017), Золотого мяча ФИФА (2013, 2014) и Золотой бутсы (2008, 2011, 2014, 2015).

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В статье: Серхио Рамос Криштиану Роналду Мануэль Нойер
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Источник:
IFFHS

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