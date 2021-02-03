  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Задерака подписал контракт с Араратом - зимой он покинул Александрию

Общие новости
(1 голосов)

Быстро нашел новую команду

Задерака подписал контракт с Араратом - зимой он покинул Александрию
UA-Футбол
Новина українською

Максим Задерака подписал контракт с "Араратом". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Детали сделки и сроки контракта пока что не называются. "Арарат" после десяти сыгранных туров лидирует в чемпионате Армении.

Последним клубом Задераки была "Александрия". В текущем сезоне на счету полузащитника восемь матчей и один забитый гол.

Читайте такжеЧистка от Шарана: пять игроков покинули Александрию
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арарат (Ереван) Максим Задерака
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК "Арарат"

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...