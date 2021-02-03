Задерака подписал контракт с Араратом - зимой он покинул Александрию
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Максим Задерака подписал контракт с "Араратом". Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Детали сделки и сроки контракта пока что не называются. "Арарат" после десяти сыгранных туров лидирует в чемпионате Армении.
Последним клубом Задераки была "Александрия". В текущем сезоне на счету полузащитника восемь матчей и один забитый гол.
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Источник:ФК "Арарат"
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