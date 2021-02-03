Задерака подписал контракт с Араратом - зимой он покинул Александрию

Максим Задерака подписал контракт с "Араратом". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Детали сделки и сроки контракта пока что не называются. "Арарат" после десяти сыгранных туров лидирует в чемпионате Армении.

Последним клубом Задераки была "Александрия". В текущем сезоне на счету полузащитника восемь матчей и один забитый гол.