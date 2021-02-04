Годик поиграл за МЮ. Одион Игало подписал контракт с Аль-Шабабом
Вероятно, получил хорошее предложение
Одион Игало решил переехать в Саудовскую Аравию. Сегодня он подписал контракт с ФК "Аль-Шабаб".
Сделка рассчитана на два с половиной года. Сумма перехода 31-летнего форварда не называется. Его контракт принадлежал "Шанхай Шэньхуа".
✔️ Al Shabab has been signed with the Nigerian ???????????? Odion Ighalo @ighalojude (Ex. Man United striker) for a two and a half years.#Alshabab #ShababFC pic.twitter.com/1S5VvhnXgg— Al Shabab FC (@ShababSaudiFc) February 4, 2021
Напомним, что последний год Игало провел в "МЮ", выступая за англичан на правах аренды - нападающий отметился пятью голами в 23-х матчах.
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