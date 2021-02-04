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Годик поиграл за МЮ. Одион Игало подписал контракт с Аль-Шабабом

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Вероятно, получил хорошее предложение

Годик поиграл за МЮ. Одион Игало подписал контракт с Аль-Шабабом
UA-Футбол
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Одион Игало решил переехать в Саудовскую Аравию. Сегодня он подписал контракт с ФК "Аль-Шабаб".

Сделка рассчитана на два с половиной года. Сумма перехода 31-летнего форварда не называется. Его контракт принадлежал "Шанхай Шэньхуа".

Напомним, что последний год Игало провел в "МЮ", выступая за англичан на правах аренды - нападающий отметился пятью голами в 23-х матчах.

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В статье: Одион Игало Аль-Шабаб (Эр-Рияд)
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