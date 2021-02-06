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Кейлор Навас признан лучшим игроком десятилетия в Северной и Центральной Америке

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Голкипер опередил в рейтинге Чичарито и Клинта Демпси

Кейлор Навас признан лучшим игроком десятилетия в Северной и Центральной Америке
Новина українською

Международная федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) определила лучших игроков минувшего десятилетия в Северной и Центральной Америке, а также странах Карибского бассейна.

Первое место в рейтинге занял вратарь ПСЖ и сборной Коста-Рики Кейлор Навас, выступавший также за "Реал".

Второе место экс-партнёр Кейлора по "Реалу" Чичарито, ныне защищающий цвета "Лос-Анджелес Гэлакси".

Третьим признан экс-игрок "Фулхэма", "Тоттенхэма", "Сиэтл Саундерс" и сборной США Клинт Демпси.

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В статье: Клинт Дэмпси Кейлор Навас Чичарито
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