Кейлор Навас признан лучшим игроком десятилетия в Северной и Центральной Америке
Голкипер опередил в рейтинге Чичарито и Клинта Демпси
Международная федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) определила лучших игроков минувшего десятилетия в Северной и Центральной Америке, а также странах Карибского бассейна.
Первое место в рейтинге занял вратарь ПСЖ и сборной Коста-Рики Кейлор Навас, выступавший также за "Реал".
Второе место экс-партнёр Кейлора по "Реалу" Чичарито, ныне защищающий цвета "Лос-Анджелес Гэлакси".
Третьим признан экс-игрок "Фулхэма", "Тоттенхэма", "Сиэтл Саундерс" и сборной США Клинт Демпси.
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