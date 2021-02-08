Некогда форвард Милана: Аль-Ахли взял в аренду нападающего Ренна
Конечно, вы помните такого
Пресс-служба саудовского футбольного клуба "Аль-Ахли" официально объявила об арендном соглашении с 26-летним сенегальским форвардом М'Байе Ньянгом и "Ренном". Страйкер будет выступать за команду из Джидды до конца кампании. Трудовой договор включает в себя опцию выкупа.
Welcome M’baye Niang ???????? pic.twitter.com/QjDFZD6jTG— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) February 7, 2021
Ранее Ньянг защищал цвета "Кана", "Милана", "Монпелье", "Дженоа", "Уотфорда" и "Торино". С 2017 года он выступает за сборную Сенегала, до этого почти 10 лет защищал цвета сборной Франции на молодежном уровне.
Напомним, М'Байе в текущем сезоне провел 12 матчей во всех соревнованиях за "Ренн", нападающий отметился одним голом.
[PROS]— Stade Rennais F.C. (@staderennais) February 7, 2021
M'Baye Niang prêté en Arabie Saoudite.????
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