Сборная Марокко – победитель чемпионата африканских наций
Лучшие футболисты Мали уступили в решающем поединке
Вчера, 7 февраля, марокканцы одолели в финале чемпионата африканских наций сборную Мали (0:2). Голы в активе Суфиана Буфтини и Аюба Эль-Кааби. Интересно, что "атласские львы" победили в соревновании во второй раз подряд. Два года назад они обыграли нигерийцев (4:0).
HISTORY'S FIRST BACK ✌️ BACK! ????#TotalCHAN2020 CHAMP????ONS!— #TotalCHAN2020 (@CAF_Online) February 7, 2021
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Отметим, что главное отличие чемпионата африканских наций (ЧАН) от Кубка африканских наций (КАН) заключается в том, что в рамках ЧАН цвета команды имеют право защищать только те футболисты, которые выступают во внутренней лиге страны.
В свою очередь в КАН имеют право играть все исполнители, у которых есть паспорт определенной страны.
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