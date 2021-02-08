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Сборная Марокко – победитель чемпионата африканских наций

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Лучшие футболисты Мали уступили в решающем поединке

Сборная Марокко – победитель чемпионата африканских наций
Новина українською

Вчера, 7 февраля, марокканцы одолели в финале чемпионата африканских наций сборную Мали (0:2). Голы в активе Суфиана Буфтини и Аюба Эль-Кааби. Интересно, что "атласские львы" победили в соревновании во второй раз подряд. Два года назад они обыграли нигерийцев (4:0).

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Отметим, что главное отличие чемпионата африканских наций (ЧАН) от Кубка африканских наций (КАН) заключается в том, что в рамках ЧАН цвета команды имеют право защищать только те футболисты, которые выступают во внутренней лиге страны.

В свою очередь в КАН имеют право играть все исполнители, у которых есть паспорт определенной страны.

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В статье: Марокко Мали Чемпионат африканских наций
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