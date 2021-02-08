Месси, Рамос, Агуэро и другие. Летом у них истекают контракты

Игроки с истекающими контрактами – особый актив трансферного рынка. В большинстве случаев это ветераны, ждущие мощного зарплатного предложения – в том числе и потому что новым клубам ничего не нужно будет за них платить: а следовательно, опытные футболисты вправе рассчитывать на повышенные гонорары.

1. Лионель Месси

Клуб : "Барселона", Испания

: "Барселона", Испания Возраст : 33

: 33 Сборная: Аргентина, 140 матчей, 71 гол

Аргентина, 140 матчей, 71 гол Амплуа: нападающий

нападающий Показатели в сезоне 2020/21: 25 матчей, 16+7

25 матчей, 16+7 Оценки от WhoScored в сезоне 2020/21 : 8.37 (1 место в команде, 1 место в лиге)

: 8.37 (1 место в команде, 1 место в лиге) Трансферная стоимость: 80 млн евро

Эль Лео в свои 33 продолжает оставаться на вершине, а сага с его контрактом (и отношениями с "Барселоной" в принципе) тянется вот уже практически полгода. Инсайдеры сообщают, что у Месси уже есть предложения из ПСЖ и "Сити", но сам он предпочитает дождаться итогов выборов президента "Барселоны", которые состоятся 7-го марта.

Спойлер: остаться в "Барселоне" аргентинский капитан сможет только в том случае, если на выборах первенствует фаворит, амбициозный функционер Жоан "Кабан" Лапорта, поддерживающий с 10-м номером теплые отношения и готовый предложить спортивный проект, который впечатлит Месси.

2. Давид Алаба

Клуб: "Бавария", Германия

"Бавария", Германия Возраст: 28

28 Сборная: Австрия, 73 матча, 14 голов

Австрия, 73 матча, 14 голов Амплуа: защитник, полузащитник

защитник, полузащитник Показатели в сезоне 2020/21: 26 матчей, 2+1

26 матчей, 2+1 Оценки от WhoScored в сезоне 2020/21 : 6.71 (13 место в команде)

: 6.71 (13 место в команде) Трансферная стоимость: 65 млн евро

Давид Алаба готов подписать последний крупный контракт в своей профессиональной карьере – естественно, исключая США, Китай и арабские лиги, где он может играть еще несколько лет. Австрийский дефенса на данный момент не выглядит явным футболистом элиты, но он являлся им очень долгое время, а новый вызов позволит ему перезагрузить карьеру.

Алабу уже практически подписал "Реал", но в последний момент игрок "Баварии" поставил переговоры на паузу. Во-первых, зарплата от Флорентино Переса оказалось не такой, о каковой грезилось, во-вторых, очень важны президентские выборы в "Барселоне" - а она один из самых активных игроков на трансферном рынке, в-третьих, Давиду уже звонил Пеп Гвардиола, и это тоже следует обдумать.

3. Джанлуиджи Доннарумма

Клуб: "Милан", Италия

"Милан", Италия Возраст: 21

21 Сборная: Италия, 22 матча

Италия, 22 матча Амплуа: голкипер

голкипер Показатели в сезоне 2020/21: 26 матчей, -31 пропущенный мяч

26 матчей, -31 пропущенный мяч Оценки от WhoScored в сезоне 2020/21: 6.95 (9 место в команде)

6.95 (9 место в команде) Трансферная стоимость: 60 млн евро

У Доннаруммы вроде бы все очень хорошо с "Миланом" за исключением одного обстоятельства – агентом итальянского голкипера является крайне амбициозный миллионер Мино Райола, мечтающий вытянуть своего клиента из красно-черной колыбели, сбагрить в другую большую команду и получить свои колоссальные комиссионные.

За Доннаруммой пристально наблюдают французский ПСЖ и английский "Челси": оба клуба хотят купить молодого, но уже мастеровитого стража ворот, способного закрыть пост номер один на долгие годы.

В январе "Милан" сделал очередное предложение о пролонгировании соглашения – и в очередной раз получил отказ: Райола хочет для своего клиента минимум 7,5 млн евро за сезон, а клуб не готов платить такие деньги.

4. Мемфис Депай

Клуб: "Лион", Франция

"Лион", Франция Возраст: 26

26 Сборная: Нидерланды, 54 матча, 29 голов

Нидерланды, 54 матча, 29 голов Амплуа: полузащитник, нападающий

полузащитник, нападающий Показатели в сезоне 2020/21: 23 матча, 11+6

23 матча, 11+6 Оценки от WhoScored в сезоне 2020/21: 7.39 (2 место в команде, 6 место в лиге)

7.39 (2 место в команде, 6 место в лиге) Трансферная стоимость: 45 млн евро

Депай отошел от неудачного опыта с МЮ и говорит о том, что снова готов принять приглашение от топ-клуба, но на этот раз отправиться в поездку уже опытным футболистом, кое-чего успевшим повидать на своем веку. Аттакер мечтал зимой оказаться в "Барселоне", где новый главный коучи Рональд Куман отлично знал его по работе в сборной – не срослось и вряд ли срастется в будущем.

Сейчас основными потенциальными покупателями Мемфиса выступают английские клубы – например, "Тоттенхэм" и "Арсенал", уже разговаривавшие с агентом игрока.

можно сказать абсолютно точно – летом Мемфис Депай в любом случае сменит клубную прописку.

5. Джорджиньо Вейналдум

Клуб: "Ливерпуль", Англия

"Ливерпуль", Англия Возраст: 30

30 Сборная: Нидерланды, 62 матча, 15 голов

Нидерланды, 62 матча, 15 голов Амплуа: полузащитник

полузащитник Показатели в сезоне 2020/21: 31 матч, 3+0

31 матч, 3+0 Оценки от WhoScored в сезоне 2020/21: 6.67 (14 место в команде)

6.67 (14 место в команде) Трансферная стоимость: 40 млн евро

Захандривший Вейналдум не хочет подписывать новое соглашение с "Ливерпулем", несмотря на все увещевания Юргена Клоппа – здесь первоочередным считается вопрос заработной платы. Вейналдум – лишь 15-й в команде по размеру оклада, и. естественно, он считает, что заслуживает большего.

На полузащитника претендует целый ряд итальянских клубов, хотя "целый ряд" - это достаточно громкое определение, когда мы говорим о трех командах. Тем не менее, каждый из этих трех коллективов предложит Вейналдуму именно то, о чем он мечтает – существенное повышение заработной платы.

6. Серхио Агуэро

Клуб: "Манчестер Сити", Англия

"Манчестер Сити", Англия Возраст: 32

32 Сборная: Аргентина, 97 матчей, 41 гол

Аргентина, 97 матчей, 41 гол Амплуа: нападающий

нападающий Показатели в сезоне 2020/21: 9 матчей, 2+0

9 матчей, 2+0 Оценки от WhoScored в сезоне 2020/21: 6.12 (21 место в команде)

6.12 (21 место в команде) Трансферная стоимость: 35 млн евро

Гвардиола мечтает оставить Серхио у себя до конца карьеры аргентинца, но владельцы "Сити" предпочитают более молодой ростер. Травмы, возраст и прочие вещи, сильно влияющие на уровень выступлений, сильно сказались и на трансферной стоимости "Куна".

В серьезных претендентах – "Барселона", готовая заключить с нападающим контракт ради того, чтобы оставить у себя Месси: двое аргентинцев давно дружат и даже делят один номер на матчах национальной сборной.

7. Эрик Гарсия

Клуб: "Манчестер Сити", Англия

"Манчестер Сити", Англия Возраст: 20

20 Сборная: Испания, 4 матча

Испания, 4 матча Амплуа: защитник

защитник Показатели в сезоне 2020/21: 8 матчей

8 матчей Оценки от WhoScored в сезоне 2020/21: 6.15 (20 место в команде)

6.15 (20 место в команде) Трансферная стоимость: 20 млн евро

Защитник настолько мечтает вернуться в "Барселону", чьим воспитанником является, что предложил каталонскому клубу сделку: если блаугранас покупают его зимой, то до конца сезона он отказывается от зарплаты. Но "Барса" не нашла на трансфер 4 миллиона, которых требовал "Сити". Пеп Гвардиола старался уговорить защитника остаться, но, похоже, позиция последнего необратима.

На Эрика Гарсию не один претендент – в потенциальных будущих работодателях ходит и ПСЖ, но игрок все для себя уже решил.

8. Серхио Рамос

Клуб: "Реал", Испания

"Реал", Испания Возраст: 34

34 Сборная: Испания, 178 матчей, 23 гола

Испания, 178 матчей, 23 гола Амплуа: защитник

защитник Показатели в сезоне 2020/21: 18 матчей, 3+1

18 матчей, 3+1 Оценки от WhoScored в сезоне 2020/21: 7.01 (7 место в команде)

7.01 (7 место в команде) Трансферная стоимость: 14 млн евро

Флорентино Перес уже трижды делал предложения о продлении контракта капитану своей команды, но неизменно получал отказ. Раньше Серхио Рамос говорил о том, что готов играть в "Реале" бесплатно, но ПСЖ предложил слишком хорошие условия. Похоже, что "Сантьяго Бернабеу" готовится покинуть еще одна легенда клуба, и, как в историях с Раулем и Касильясом, это не будет трогательный сценарий для Netflix.

9. Златан Ибрагимович

Клуб: "Милан", Италия

"Милан", Италия Возраст: 39

39 Сборная: Швеция, 116 матчей, 62 гола

Швеция, 116 матчей, 62 гола Амплуа: нападающий

нападающий Показатели в сезоне 2020/21: 16 матчей, 14+2

16 матчей, 14+2 Оценки от WhoScored в сезоне 2020/21: 7.92 (1 место в команде, 1 место в лиге)

7.92 (1 место в команде, 1 место в лиге) Трансферная стоимость: 5 млн евро

Старость не знает, когда ей нужно идти к Златану – он скажет ей об этом сам.

Если, конечно, посчитает нужным.

"Ибракадабре" - 39. Самое страшное, что сейчас он лучше, чем 20 или 15 лет назад, завершать игровую карьеру не собирается, а его новая локация остается под вопросом.

На Ибрагимовича есть несколько серьезных претендентов, но, как нам хорошо известно, не клубы выбирают Златана – это Златан выбирает клубы.

И об этом выборе мы узнаем в начале лета.