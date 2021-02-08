Месси, Рамос, Агуэро и другие. Летом у них истекают контракты
И какое будущее их ждет?
Игроки с истекающими контрактами – особый актив трансферного рынка. В большинстве случаев это ветераны, ждущие мощного зарплатного предложения – в том числе и потому что новым клубам ничего не нужно будет за них платить: а следовательно, опытные футболисты вправе рассчитывать на повышенные гонорары.
1. Лионель Месси
- Клуб: "Барселона", Испания
- Возраст: 33
- Сборная: Аргентина, 140 матчей, 71 гол
- Амплуа: нападающий
- Показатели в сезоне 2020/21: 25 матчей, 16+7
- Оценки от WhoScored в сезоне 2020/21: 8.37 (1 место в команде, 1 место в лиге)
- Трансферная стоимость: 80 млн евро
Эль Лео в свои 33 продолжает оставаться на вершине, а сага с его контрактом (и отношениями с "Барселоной" в принципе) тянется вот уже практически полгода. Инсайдеры сообщают, что у Месси уже есть предложения из ПСЖ и "Сити", но сам он предпочитает дождаться итогов выборов президента "Барселоны", которые состоятся 7-го марта.
Спойлер: остаться в "Барселоне" аргентинский капитан сможет только в том случае, если на выборах первенствует фаворит, амбициозный функционер Жоан "Кабан" Лапорта, поддерживающий с 10-м номером теплые отношения и готовый предложить спортивный проект, который впечатлит Месси.
2. Давид Алаба
- Клуб: "Бавария", Германия
- Возраст: 28
- Сборная: Австрия, 73 матча, 14 голов
- Амплуа: защитник, полузащитник
- Показатели в сезоне 2020/21: 26 матчей, 2+1
- Оценки от WhoScored в сезоне 2020/21: 6.71 (13 место в команде)
- Трансферная стоимость: 65 млн евро
Давид Алаба готов подписать последний крупный контракт в своей профессиональной карьере – естественно, исключая США, Китай и арабские лиги, где он может играть еще несколько лет. Австрийский дефенса на данный момент не выглядит явным футболистом элиты, но он являлся им очень долгое время, а новый вызов позволит ему перезагрузить карьеру.
Алабу уже практически подписал "Реал", но в последний момент игрок "Баварии" поставил переговоры на паузу. Во-первых, зарплата от Флорентино Переса оказалось не такой, о каковой грезилось, во-вторых, очень важны президентские выборы в "Барселоне" - а она один из самых активных игроков на трансферном рынке, в-третьих, Давиду уже звонил Пеп Гвардиола, и это тоже следует обдумать.
3. Джанлуиджи Доннарумма
- Клуб: "Милан", Италия
- Возраст: 21
- Сборная: Италия, 22 матча
- Амплуа: голкипер
- Показатели в сезоне 2020/21: 26 матчей, -31 пропущенный мяч
- Оценки от WhoScored в сезоне 2020/21: 6.95 (9 место в команде)
- Трансферная стоимость: 60 млн евро
У Доннаруммы вроде бы все очень хорошо с "Миланом" за исключением одного обстоятельства – агентом итальянского голкипера является крайне амбициозный миллионер Мино Райола, мечтающий вытянуть своего клиента из красно-черной колыбели, сбагрить в другую большую команду и получить свои колоссальные комиссионные.
За Доннаруммой пристально наблюдают французский ПСЖ и английский "Челси": оба клуба хотят купить молодого, но уже мастеровитого стража ворот, способного закрыть пост номер один на долгие годы.
В январе "Милан" сделал очередное предложение о пролонгировании соглашения – и в очередной раз получил отказ: Райола хочет для своего клиента минимум 7,5 млн евро за сезон, а клуб не готов платить такие деньги.
4. Мемфис Депай
- Клуб: "Лион", Франция
- Возраст: 26
- Сборная: Нидерланды, 54 матча, 29 голов
- Амплуа: полузащитник, нападающий
- Показатели в сезоне 2020/21: 23 матча, 11+6
- Оценки от WhoScored в сезоне 2020/21: 7.39 (2 место в команде, 6 место в лиге)
- Трансферная стоимость: 45 млн евро
Депай отошел от неудачного опыта с МЮ и говорит о том, что снова готов принять приглашение от топ-клуба, но на этот раз отправиться в поездку уже опытным футболистом, кое-чего успевшим повидать на своем веку. Аттакер мечтал зимой оказаться в "Барселоне", где новый главный коучи Рональд Куман отлично знал его по работе в сборной – не срослось и вряд ли срастется в будущем.
Сейчас основными потенциальными покупателями Мемфиса выступают английские клубы – например, "Тоттенхэм" и "Арсенал", уже разговаривавшие с агентом игрока.
можно сказать абсолютно точно – летом Мемфис Депай в любом случае сменит клубную прописку.
5. Джорджиньо Вейналдум
- Клуб: "Ливерпуль", Англия
- Возраст: 30
- Сборная: Нидерланды, 62 матча, 15 голов
- Амплуа: полузащитник
- Показатели в сезоне 2020/21: 31 матч, 3+0
- Оценки от WhoScored в сезоне 2020/21: 6.67 (14 место в команде)
- Трансферная стоимость: 40 млн евро
Захандривший Вейналдум не хочет подписывать новое соглашение с "Ливерпулем", несмотря на все увещевания Юргена Клоппа – здесь первоочередным считается вопрос заработной платы. Вейналдум – лишь 15-й в команде по размеру оклада, и. естественно, он считает, что заслуживает большего.
На полузащитника претендует целый ряд итальянских клубов, хотя "целый ряд" - это достаточно громкое определение, когда мы говорим о трех командах. Тем не менее, каждый из этих трех коллективов предложит Вейналдуму именно то, о чем он мечтает – существенное повышение заработной платы.
6. Серхио Агуэро
- Клуб: "Манчестер Сити", Англия
- Возраст: 32
- Сборная: Аргентина, 97 матчей, 41 гол
- Амплуа: нападающий
- Показатели в сезоне 2020/21: 9 матчей, 2+0
- Оценки от WhoScored в сезоне 2020/21: 6.12 (21 место в команде)
- Трансферная стоимость: 35 млн евро
Гвардиола мечтает оставить Серхио у себя до конца карьеры аргентинца, но владельцы "Сити" предпочитают более молодой ростер. Травмы, возраст и прочие вещи, сильно влияющие на уровень выступлений, сильно сказались и на трансферной стоимости "Куна".
В серьезных претендентах – "Барселона", готовая заключить с нападающим контракт ради того, чтобы оставить у себя Месси: двое аргентинцев давно дружат и даже делят один номер на матчах национальной сборной.
7. Эрик Гарсия
- Клуб: "Манчестер Сити", Англия
- Возраст: 20
- Сборная: Испания, 4 матча
- Амплуа: защитник
- Показатели в сезоне 2020/21: 8 матчей
- Оценки от WhoScored в сезоне 2020/21: 6.15 (20 место в команде)
- Трансферная стоимость: 20 млн евро
Защитник настолько мечтает вернуться в "Барселону", чьим воспитанником является, что предложил каталонскому клубу сделку: если блаугранас покупают его зимой, то до конца сезона он отказывается от зарплаты. Но "Барса" не нашла на трансфер 4 миллиона, которых требовал "Сити". Пеп Гвардиола старался уговорить защитника остаться, но, похоже, позиция последнего необратима.
На Эрика Гарсию не один претендент – в потенциальных будущих работодателях ходит и ПСЖ, но игрок все для себя уже решил.
8. Серхио Рамос
- Клуб: "Реал", Испания
- Возраст: 34
- Сборная: Испания, 178 матчей, 23 гола
- Амплуа: защитник
- Показатели в сезоне 2020/21: 18 матчей, 3+1
- Оценки от WhoScored в сезоне 2020/21: 7.01 (7 место в команде)
- Трансферная стоимость: 14 млн евро
Флорентино Перес уже трижды делал предложения о продлении контракта капитану своей команды, но неизменно получал отказ. Раньше Серхио Рамос говорил о том, что готов играть в "Реале" бесплатно, но ПСЖ предложил слишком хорошие условия. Похоже, что "Сантьяго Бернабеу" готовится покинуть еще одна легенда клуба, и, как в историях с Раулем и Касильясом, это не будет трогательный сценарий для Netflix.
9. Златан Ибрагимович
- Клуб: "Милан", Италия
- Возраст: 39
- Сборная: Швеция, 116 матчей, 62 гола
- Амплуа: нападающий
- Показатели в сезоне 2020/21: 16 матчей, 14+2
- Оценки от WhoScored в сезоне 2020/21: 7.92 (1 место в команде, 1 место в лиге)
- Трансферная стоимость: 5 млн евро
Старость не знает, когда ей нужно идти к Златану – он скажет ей об этом сам.
Если, конечно, посчитает нужным.
"Ибракадабре" - 39. Самое страшное, что сейчас он лучше, чем 20 или 15 лет назад, завершать игровую карьеру не собирается, а его новая локация остается под вопросом.
На Ибрагимовича есть несколько серьезных претендентов, но, как нам хорошо известно, не клубы выбирают Златана – это Златан выбирает клубы.
И об этом выборе мы узнаем в начале лета.
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