Золотая бутса 2021: Роналду снова забивает, а Ибрагимович врывается в десятку лучших

С лидером гонки бомбардиров все очевидно. Вряд ли в ближайшее время кто-то догонит Роберта Левандовского, хотя поляк и сбавил обороты. Нападающий прервал свою впечатляющую серию из девяти матчей, в которых он неизменно огорчал соперников. "Бавария" минимально обыграла "Герту" 1:0, а Роберт не только не забил, но и не реализовал пенальти. Тем не менее, Левандовский все еще лучший голеодор европейских чемпионатов – 24 гола у него, или 48 очков, если умножить на коэффициент Бундеслиги по условиям вручения "Золотой бутсы".

Второе место продолжает удерживать еще один представитель немецкого чемпионата. Нападающий "Айнтрахта" (Франкфурт) Андре Силва забил на прошлых выходных и помог своей команде в гостях одолеть "Хоффенхайм" 3:1. У португальского легионера 17 голов.

Прервал свою трехматчевую засуху Криштиану Роналду, в ворота "Ромы" португалец забил первый мяч. "Ювентус" добыл победу 2:0. Роналду не сдает позиций, пока идет третий, но явно рассчитывает на что-то большее.

Очередной точный удар в АПЛ нанес Мохамед Салах (пенальти реализовал египтянин). Правда, вряд ли его это может утешить. "Ливерпуль" с крупным счетом уступил "Манчестер Сити" в центральном матче тура и одном из важнейших противостояний всего чемпионата Англии – 1:4. У Салаха 16 голов в английской Премьер-лиге, как и у Килиана Мбаппе во французской Лиге 1. "Пари Сен-Жермен" в воскресенье обыграл "Марсель" 2:0, а 22-летний форвард забил один из голов.

Далее идут игроки, у которых в активе по 14 голов. В десятку лучших бомбардиров европейских чемпионатов стремительно ворвался Златан Ибрагимович. Шведский ветеран "Милана" помог разгромить "Кротоне" 4:0, отметившись двумя точными выстрелами. Нет сомнений, что Ибра в этом сезоне еще громче заявит о себе.

"Атлетико" Мадрид свой матч Ла Лиги сыграет сегодня вечером, есть высокая вероятность, что будут изменения в списке главных претендентов на "Золотую бутсу". Пять голов в трех последних матчах чемпионата Испании забил Луис Суарес, в великолепной форме находится уругваец, словно доказывая "Барселоне" ошибку с его продажей в мадридский клуб.

Эрлинг Холанд не забивал в двух последних матчах за "Боруссию", дортмундцы еще и проиграли в 20-м туре Бундеслиги "Фрайбургу" 1:2. Всего 14 голов у Холанда. Столько же на счету Ваутера Вегорста, который забил за "Вольфсбург", еще и сделав голевую передачу, став главным героем победы над "Аугсбургом" 2:0.

В итальянской Серии А Чиро Иммобиле принес победу "Лацио" во встрече с "Кальяри" - 1:0. А Ромелу Лукаку не забивал за "Интер", хотя и без его голеодорского таланта миланцы обыграли "Фиорентину" 2:0.

Лучшие бомбардиры 2021 по состоянию на 8 февраля