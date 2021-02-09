IFFHS: Роналду идет третьим по количеству голов в клубной карьере, Месси - пятый

Не так давно многие статистические порталы признали Криштиану Роналду - самым забивным игроком в истории. Чешская федерация футбола выступила с опровержением, заявив, что больше других забил нападающих 30-х годов прошлого века Йозеф Бицан.

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) решила также поучаствовать в споре. Сегодня они представили список игроков, с наибольшим количеством голов в клубной карьере.

В первой десятке из действующих игроков только Роналду и Месси - португалец идет третьим, а Месси - пятым. Лидерство удерживает бразилец Ромарио. Представляем вам первую десятку: