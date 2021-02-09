IFFHS: Роналду идет третьим по количеству голов в клубной карьере, Месси - пятый
А вот и еще одна статистика
Не так давно многие статистические порталы признали Криштиану Роналду - самым забивным игроком в истории. Чешская федерация футбола выступила с опровержением, заявив, что больше других забил нападающих 30-х годов прошлого века Йозеф Бицан.
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Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) решила также поучаствовать в споре. Сегодня они представили список игроков, с наибольшим количеством голов в клубной карьере.
В первой десятке из действующих игроков только Роналду и Месси - португалец идет третьим, а Месси - пятым. Лидерство удерживает бразилец Ромарио. Представляем вам первую десятку:
- Ромарио - 689 голов
- Пеле - 684 гола
- Криштиану Роналду - 661 гол
- Йозеф Бицан - 656 голов
- Лионель Месси - 651 гол
- Ференц Пушкаш - 645 голов
- Джимми Джонс - 635 голов
- Джо Бамбрик - 593 гола
- Эйсебио - 581 гол
- Герд Мюллер - 566 голов
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Источник:IFFHS
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