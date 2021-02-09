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IFFHS: Роналду идет третьим по количеству голов в клубной карьере, Месси - пятый

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А вот и еще одна статистика

IFFHS: Роналду идет третьим по количеству голов в клубной карьере, Месси - пятый
UA-Футбол
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Не так давно многие статистические порталы признали Криштиану Роналду - самым забивным игроком в истории. Чешская федерация футбола выступила с опровержением, заявив, что больше других забил нападающих 30-х годов прошлого века Йозеф Бицан.

Читайте такжеПока еще не лучший? Чешская федерация футбола уверяет, что Йозеф Бицан забил больше Роналду

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) решила также поучаствовать в споре. Сегодня они представили список игроков, с наибольшим количеством голов в клубной карьере.

В первой десятке из действующих игроков только Роналду и Месси - португалец идет третьим, а Месси - пятым. Лидерство удерживает бразилец Ромарио. Представляем вам первую десятку:

  1. Ромарио - 689 голов
  2. Пеле - 684 гола
  3. Криштиану Роналду - 661 гол
  4. Йозеф Бицан - 656 голов
  5. Лионель Месси - 651 гол
  6. Ференц Пушкаш - 645 голов
  7. Джимми Джонс - 635 голов
  8. Джо Бамбрик - 593 гола
  9. Эйсебио - 581 гол
  10. Герд Мюллер - 566 голов
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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Пеле Эйсебио Герд Мюллер Ромарио Ференц Пушкаш Йозеф Бицан Джимми Джонс Джо Бамбрик
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Источник:
IFFHS

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