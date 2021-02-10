Травма Ярмоленко, победа Реала и эпопея Селезнева. Главные новости от 9 февраля
UA-Football подготовил для Вас подборку самых важных новостей из мира футбола за вторник, 9 февраля
Ярмоленко получил травму в Кубке Англии, а "Вест Хэм" вылетел от "МЮ"
Андрей Ярмоленко в кои-то веки вышел в основе против серьезного соперника, однако отличиться яркой игрой не смог. Более того, в начале второго тайма украинец начал заметно прихрамывать, и его пришлось менять. Пока о характере травмы Ярмоленко ничего не известно. В любом случае, этот сезон складывается для Андрея катастрофично. "Вест Хэм" же дотянул до экстра-таймов, но там все равно пропустил от Скотта Мактоминея - 0:1.
Ближайший тур чемпионата Украины не перенесут из-за морозов
По всей Украине снежная, морозная погода, но в УПЛ настаивают, что ближайший тур, запланированный на конец этой недели, состоится. По словам исполнительного директора УПЛ Евгения Дикого, "УЕФА рекомендует играть вплоть до температуры -15". Шах и мат, скептики. Правда, осталось выяснить, как справятся со снегопадами украинские газоны.
"Ювентус" прошел "Интер" и сыграет в финале Кубка Италии
Туринцы расписали выгодную для себя нулевую ничью и вышли в финал Кубка в шестой раз за семь последних сезонов. Традиция, однако. "Интер" сегодня больше мельтешил и нервничал, нежели создавал угрозы. Между тем, первая игра между командами неделю назад завершилась победой "Юве" 2:1, так что сегодня подопечных Антонио Конте устраивала только победа. Они ее не добыли и даже не были близки. Все справедливо.
"Реал" обыграл "Хетафе" и приблизился к лидеру
"Королевский клуб" выиграл у "Хетафе" 12 из 13 последних поединков и сегодня традиции не изменил. Не сказать, что игра была такой уж легкой, но и нервничать Зинедину Зидану не пришлось. Его команду опять выручили подачи - одну замкнул Бензема, другую - Менди. Теперь "Реал" в таблице отстает от "Атлетико" лишь на 5 очков, но у "Матрасников" два матча в запасе. Рядышком и "Барса" - у нее на три пункта меньше, чем у "Сливочных", но есть игра в запасе.
Селезнев vs "Колос": решение уже скоро
Неожиданное изгнание Евгения Селезнева со сборов "Колоса" получит объяснение 11 февраля. По крайней мере, так сообщает издание Meta-ratings. В СМИ ходили слухи, что ветерана отчислили за грубое нарушение режима. Тренер Руслан Костышин от комментариев до сих пор отказывался. Сам Селезнев в интервью объяснял, что все дело в воспалившихся ахиллах, из-за которых он не мог тренироваться. Интересно, что на это ответит клуб.
"Заря" поставила ультиматум игрокам относительно контрактов
Интересные новости из "Зари". Гендир клуба Станислав Оганов заявил, что игрокам "предложили условия, и они могут подумать до игры с "Десной", и "если кто-то не согласится, то потом условия будут уже не в их пользу". Напомним, матч "Заря" - "Десна" запланирован на 13 февраля, соответственно - на "подумать" есть три дня. Вот он, прогрессивный менеджерский подход! А то уламывают этого Месси на новый контракт целый год, а толку никакого…
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