Роналду дышит в спину: Месси – лучший игрок десятилетия по версии IFFHS
В ТОП-3 еще один игрок "Барселоны"
Международная федерация футбольной истории и статистики IFFHS презентовала на своем официальном сайте рейтинг лучших футболистов мира за период с 2011-го по 2020 год. Список составлен по итогам голосования, которое было проведено среди представителей IFFHS в 150 странах. В ТОП-10 вошли следующие футболисты:
1. Лионель Месси ("Барселона", Аргентина);
2. Криштиану Роналду ("Ювентус", Португалия);
3. Андрес Иньеста ("Виссел Кобе", Испания);
4. Неймар ("Пари Сен-Жермен", Бразилия);
5. Серхио Рамос ("Реал", Испания);
6. Мануэль Нойер ("Бавария", Германия);
7. Роберт Левандовский ("Бавария", Польша);
8. Джанлуиджи Буффон ("Ювентус", Италия);
9. Златан Ибрагимович ("Милан", Швеция);
10. Лука Модрич ("Реал", Хорватия).
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