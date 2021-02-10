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Роналду дышит в спину: Месси – лучший игрок десятилетия по версии IFFHS

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В ТОП-3 еще один игрок "Барселоны"

Роналду дышит в спину: Месси – лучший игрок десятилетия по версии IFFHS
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Международная федерация футбольной истории и статистики IFFHS презентовала на своем официальном сайте рейтинг лучших футболистов мира за период с 2011-го по 2020 год. Список составлен по итогам голосования, которое было проведено среди представителей IFFHS в 150 странах. В ТОП-10 вошли следующие футболисты:

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1. Лионель Месси ("Барселона", Аргентина);

2. Криштиану Роналду ("Ювентус", Португалия);

3. Андрес Иньеста ("Виссел Кобе", Испания);

4. Неймар ("Пари Сен-Жермен", Бразилия);

5. Серхио Рамос ("Реал", Испания);

6. Мануэль Нойер ("Бавария", Германия);

7. Роберт Левандовский ("Бавария", Польша);

8. Джанлуиджи Буффон ("Ювентус", Италия);

9. Златан Ибрагимович ("Милан", Швеция);

10. Лука Модрич ("Реал", Хорватия).

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду IFFHS Андреас Иньеста
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Источник:
IFFHS

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