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Куман: Барса Гвардиолы демонстрировала лучший футбол, чем нынешняя Бавария

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Роналд считает ту команду Пепа лучшей за четверть века

Куман: Барса Гвардиолы демонстрировала лучший футбол, чем нынешняя Бавария

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Главный тренер "Барселоны" Роналд Куман прокомментировал шестой титул "Баварии" за последний год.

"Мне больше понравились те шесть трофеев, что выиграл Гвардиола в "Барселоне". Это был лучший футбол, который мы видели за последние 25 лет. Это было лучше, чем у "Баварии", из-за стиля, в котором "Барса" сделала это.

Тем не менее "Баварии" покорилось огромное достижение", – сказал Куман.

Напомним, с момента назначения Ханси Флика "Бавария" выиграла больше трофеев, чем проиграла матчей (5 поражений в 68 играх).

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В статье: Бавария (Мюнхен) Рональд Куман Барселона
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