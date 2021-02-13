Куман: Барса Гвардиолы демонстрировала лучший футбол, чем нынешняя Бавария

Главный тренер "Барселоны" Роналд Куман прокомментировал шестой титул "Баварии" за последний год.

"Мне больше понравились те шесть трофеев, что выиграл Гвардиола в "Барселоне". Это был лучший футбол, который мы видели за последние 25 лет. Это было лучше, чем у "Баварии", из-за стиля, в котором "Барса" сделала это.

Тем не менее "Баварии" покорилось огромное достижение", – сказал Куман.