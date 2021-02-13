Куман: Барса Гвардиолы демонстрировала лучший футбол, чем нынешняя Бавария
Роналд считает ту команду Пепа лучшей за четверть века
Главный тренер "Барселоны" Роналд Куман прокомментировал шестой титул "Баварии" за последний год.
"Мне больше понравились те шесть трофеев, что выиграл Гвардиола в "Барселоне". Это был лучший футбол, который мы видели за последние 25 лет. Это было лучше, чем у "Баварии", из-за стиля, в котором "Барса" сделала это.
Тем не менее "Баварии" покорилось огромное достижение", – сказал Куман.
Напомним, с момента назначения Ханси Флика "Бавария" выиграла больше трофеев, чем проиграла матчей (5 поражений в 68 играх).
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