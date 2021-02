Дети Ваканды: Яя Туре и секрет золотого поколения Слонов

Яя Туре провел в украинском чемпионате полтора года.

Он прибыл в донецкий "Металлург" из Бельгии в январе 2004-го за 2 млн евро, а летом 2005-го отбыл в "Олимпиакос" за 2,7 млн. Наварить, как видим, не получилось. Да и клуб на новый уровень ивуариец тоже не поднял.

В сущности, Туре покинул Украину непонятым, даром что выучил русский. Только потом, когда Яя засверкал в "Барселоне" Пепа Гвардиолы, пошли разговоры, мол, в Донецке мы видели его огромный потенциал и все такое. В реальности пресса гораздо больше внимания уделяла забивному перуанцу Мендосе.

Такое было время. Через чемпионат Украины проходило такое количество легионеров, что мы даже не успевали оценить их качество. Это вам не нынешняя УПЛ, где самый крошечный талант на вес золота. Яя быстро ощутит это в "Олимпике". В те годы, когда он начинал свое восхождение, все было совсем по-другому.

***

Все началось с Жан-Марка Гию. Этого француза так обожают в Африке, что, наверное, установили бы ему памятник, если бы нашли деньги. На Черном континенте их всегда не хватает.

Жан-Марк Гию за работой

Гию был неплохим футболистом, даже выступал на ЧМ-1978. А потом, в 80-ых, начал тренерскую карьеру, взяв себе в ассистенты тогда еще никому не известного Арсена Венгера. Они были молоды, амбициозны, обожали мечтать, а их "Канны" атаковали без оглядки на тылы. Это был футбол-праздник, футбол-шоу, на который хотелось смотреть еще и еще.

Впоследствии Венгер приспособился к реалиям мира и стал тем, кем стал. Гию же со своими мечтами расстаться не захотел. Его не интересовали кубки - он желал менять мир.

Так в 1993 году и появилась на свет академия "MimoSifcom". Девять гектаров земли возле тихой лагуны на востоке Абиджана, где расположены три тренировочных поля, два бассейна, площадки для занятия теннисом, гандболом и баскетболом; тренажерный зал, собственная школа и даже больница с массажистами и физиотерапевтами. Ваканду от Marvel видели? Это она и есть.

Занятие в академии Гию

Идеи тренера поражали революционностью. В академию он набирал не более 40 детей в возрасте от 13 до 18 лет, которые проходили через суровый отбор. Гию не гнался за количеством, чтобы уделить внимание каждому воспитаннику. В отличие от большинства футбольных школ, он не желал выстроить конвейер, а растил штучный товар.

Первый класс в "MimoSifcom" играл футбол босиком - чтобы лучше чувствовать мяч и реже получать травмы. Француз практиковал двусторонки без вратарей - так он мотивировал ребят отодвигать мяч подальше от ворот. Студенты находились в академии пять дней в неделю - играли, тренировались и учились. Гию настаивал, что малообразованный футболист бесполезен. В его академии парней учили математике, логике, естествознанию, французскому и английскому.

***

Первый профессиональный опыт выпускники Гию получали тут же, в клубе "АСЕК Мимозас". В конце 90-х он вышел на первые роли не только в Кот-д’Ивуаре, но и вообще на Черном континенте.

В 1998 году детище Гию сенсационно выиграло Лигу чемпионов CAF, а через полгода подтвердило успех, обыграв в Суперкубке богатый тунисский "Эсперанс". "АСЕК" вышел на матч с 11 воспитанниками в составе и победил 2:1. Мячи забили Аруна Диндан и будущий форвард "Металлиста" Венанс Зезе.

Тогда по континенту и пошли разговоры о "Золотом поколении". Не замечать, как расцветает ивуарийская молодежь, стало невозможно. Дидье Зокора, Коло Туре, Эммануэль Эбуэ, Сьяка Тьене, Бубакар Барри, Жервиньо, Саломон Калу - это все продукт одной школы и одного тренера.

Ну и, конечно, Яя Туре. Жан-Марк рассказывал, что случайно увидел, как он играет со сверстниками самодельным мячом из скомканных тряпок. Тренер выругал Коло за то, что тот не сообщил о своем брате. "Я увидел необычайные технические способности и выносливость. После первого же просмотра я понял, что не могу его не взять", - вспоминал француз.

Впечатлял огромный полузащитник и партнеров. Защитник Игор Лоло, проведший рядом с Туре полкарьеры в "АСЕК", а потом и в Европе, считает Яя, а не Дрогба лидером поколения.

***

С самого начала он мечтал пробиться. Яя не желал тратить время на Африку и уже в 18 лет потребовал отпустить его в Европу. В те годы это было рискованно. Вокруг бродило полно псевдо-агентов, которые брали у парней по 3-5 тысяч долларов, а потом бросали их в первом же европейском городе без средств для существования.

Жан-Марк решил и эту проблему. Француз выкупил терпевший бедствие бельгийский "Беверен", чтобы лучшие ребята из "MimoSifcom" спокойно осваивались в Старом свете.

Бельгия привлекла Гию по двум причинам. Во-первых, там проще всего было получить гражданство ЕС. Во-вторых, в местном чемпионате не было лимита на легионеров, так что "Беверен" мог выходить с 11 воспитанниками "АСЕК" в основе. То еще было зрелище.

Яя в "Беверене"

Когда же игрок получал паспорт, то мог двигаться дальше. Гию по-прежнему дружил с Венгером, и отправил к нему, например, Коло Туре. С его просмотром получилась забавнейшая история: защитник за минуту снес Анри, Бергкампа, а под конец занятия срубил самого Венгера!

***

Устроил Венгер просмотр и для Яя. На дворе был 2003-й, и будущему лидеру "Ман Сити" до смерти надоела Бельгия. Он думал, что готов идти дальше, но его визит на "Хайбери" провалился. В спарринге с "Барнетом" Туре не показал ни остроты, ни надежности, однажды промазав головой с нескольких метров после паса Квинси Овусу-Абейе.

В том же спарринге "Арсенал" просматривал Гаэля Клиши - и француз получил зеленый свет. А вот про Яя клубный сайт написал "посредственный африканец".

Вдобавок у Туре возникли проблемы с получением разрешения на работу - ему не хватало матчей за сборную Кот-д’Ивуара. Тут на арену и вышел Дмитрий Селюк, уговоривший парня отправится далеко на восток. Ни уговоры брата Коло, ни звонки от Венгера с просьбами подождать Яя уже не переубедили - он поехал в "Металлург".

From ASEC Mimosas. RT @Football__Tweet : Did you know? In 2003, Yaya Touré had a trial at Arsenal but failed to impre pic.twitter.com/13T2eIFk

Интересно, что в последний момент предложение украинцев повторил "ПСЖ", но он платил в рассрочку, а "Беверену" были позарез нужны деньги. Так вместо "Парк де Пренс" и Роналдиньо Туре отправился на стадион "Металлург" к Шищенко.

***

Зато дальше - только по восходящей. В "Олимпиакосе" Яя сформировался как игрок; в "Монако" сожрал Ласло Болони, как спустя полтора десятилетия Яремчук; в "Барсе" и, особенно, "Сити" - творил историю.

Золотое поколение Кот-д’Ивуара доминировало на Черном континенте еще лет 15, участвовало во всех чемпионатах мира и выиграло заветный КАН под конец своего пути - в 2015 году. Яя на том турнире был капитаном и лучшим игроком "Слонов".

Ну а Жан-Марк Гию все это время продолжал свои поиски. Неугомонному французу уже 75 лет, а его сеть академий помимо Кот-д’Ивуара охватывает Алжир, Мадагаскар, Вьетнам и другие страны. Главный успех тренера за последние годы - 19-летний центрбек Синали Дьоманде, пробившийся в первую команду "Лиона".

???????? When the Paradou academy was launched, Jean-Marc Guillou said that in 10 years 70% of the national team will be made up of Paradou products. While that figure was exaggerated, 3 of them will be going to #AFCON2019: Ramy Bensebaini (24), Youcef Atal (23) & Hichem Boudaoui (19) pic.twitter.com/hUlr6gZSRF