The Special One: IFFHS объявила лучшего тренера XXI века

Международная федерация футбольной истории и статистики объявила на своем официальном сайте лучшего тренера 21-го века. Им стал португальский специалист Жозе Моуриньо.

"Особенный" четырежды выигрывал награду лучшему тренеру мира – в 2004, 2005, 2010, 2012 годах. На протяжении последних 16 лет сеу Жозе регулярно входит в десятку лучших наставников. На второй позиции – коуч национальной сборной Германии Йоахим Лев, который становился лучшим тренером в 2014 и 2017 годах. Третье место поделили Алекс Фергюсон и Хосеп Гвардиола. Весь рейтинг выглядит следующим образом:

1. Жозе Моуриньо

2. Йоахим Лев

3. Алекс Фергюсон, Хосеп Гвардиола

4. Арсен Венгер

5. Карло Анчелотти

6. Висенте Дель Боске

7. Диего Симеоне

8. Дидье Дешам

9. Марсело Бьелса

10. Фабио Капелло

11. Гус Хиддинк

12. Луиш Фелипе Сколари

13. Рафаэль Бенитес

14. Марчелло Липпи