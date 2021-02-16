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Соперник Шахтера по Лиге Европы одержал минимальную победу в чемпионате Израиля

Общие новости
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"Маккаби" провел генеральную репетицию перед встречей с "горняками"

Соперник Шахтера по Лиге Европы одержал минимальную победу в чемпионате Израиля

фото - maccabi

Новина українською

В рамках поединка чемпионата Израиля, 13 февраля, "Маккаби" Тель-Авив минимально обыграл на выезде Хапоэль Кфар-Саба со счетом 1:0.

Единственный гол в поединке забил Александар Пешич под конец первой половины игры.

В текущем сезоне в чемпионате Израиля в трунирной таблице "Маккаби" находится на 2-м месте, в активе клуба 45 очков.

Напомним, что первый матч "Шахтера" против "Маккаби" Тель-Авив пройдет 18 февраля в Израиле, а ответная встреча в Киеве запланирована на 25 февраля.

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В статье: Маккаби (Тель-Авив) Шахтер (Донецк) Хапоэль (Тель-Авив)
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