Феликс Брых - лучший арбитр XXI века

Немец Феликс Брих признан лучшим в мире футбольным арбитром XXI века. Рейтинг лучших судей современности опубликовала Международная федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Общий рейтинг XXI века составлен по принципу совмещения ежегодных рейтингов в период с 2001 по 2020 год.

Феликс Брих (Германия);

Джюнейт Чакыр (Турция);

Ховард Уэбб (Англия);

Маркус Мерк (Германия);

Бьерн Кёйперс (Голландия);

Никола Риццоли (Италия);

Оскар Хулиан Руис (Колумбия);

Массимо Бузакка (Швейцария);

Хорхе Луис Ларионда (Уругвай);

Любош Михель (Словакия).

11-е место занял итальянец Пьерлуиджи Коллина. IFFHS признавал его лучшим арбитром мира рекордные шесть раз, но часть из них пришлась на XX век, что не позволило Коллине вырваться в лидеры списка лучших арбитров XXI века.