Феликс Брых - лучший арбитр XXI века
Вторую строчку занял турецкий арбитр
Немец Феликс Брих признан лучшим в мире футбольным арбитром XXI века. Рейтинг лучших судей современности опубликовала Международная федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
Общий рейтинг XXI века составлен по принципу совмещения ежегодных рейтингов в период с 2001 по 2020 год.
Феликс Брих (Германия);
Джюнейт Чакыр (Турция);
Ховард Уэбб (Англия);
Маркус Мерк (Германия);
Бьерн Кёйперс (Голландия);
Никола Риццоли (Италия);
Оскар Хулиан Руис (Колумбия);
Массимо Бузакка (Швейцария);
Хорхе Луис Ларионда (Уругвай);
Любош Михель (Словакия).
11-е место занял итальянец Пьерлуиджи Коллина. IFFHS признавал его лучшим арбитром мира рекордные шесть раз, но часть из них пришлась на XX век, что не позволило Коллине вырваться в лидеры списка лучших арбитров XXI века.
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