Мбаппе растоптал Барселону, а Брюгге сыграет с Динамо без тренера. Главные новости от 16 февраля

Крупные поражения в плей-офф Лиги чемпионов становятся недоброй традицией "Барселоны". Вчера каталонцы продержались только тайм против "ПСЖ", после чего уже привычно посыпались - 1:4. Лео Месси провел матч инертно, а вот лидер Парижа Килиан Мбаппе был в огне и оформил хет-трик. Ответный матч при таких раскладах выглядит не более, чем формальностью.

Также одной ногой в четвертьфинале ЛЧ и "Ливерпуль". У команды Юргена Клоппа много проблем в АПЛ, но на главный европейский турнир она настроилась просто прекрасно и сполна реализовала свое превосходство в опыте и классе. Голы Салаха и Мане расставили все по местам в этом противостоянии. Хотя "Быки" и изобразили штурм в ворот в концовке, их не хватило даже на гол престижа.

Вспышка коронавируса в лагере "Брюгге" поменяла расклады перед матчем в Киеве. Если ранее бельгийцы выглядели безальтернативным фаворитом, то теперь может быть всякое. Без своего тренера Филиппа Клемана и лидера полузащиты Ханса Ванакена "Брюгге" уже не так страшен. Вдобавок положительные тесты на COVID сдали Матей Митрович и Стефано Денсвилл. Есть симптомы и у других исполнителей. "Динамо" обязано этим воспользоваться.

Австриец, проведший в Мюнхене 13 лет, объявил на пресс-конференции, что все-таки покинет клуб по окончании сезона. По словам Алабы, он намерен попробовать что-то новое. Пока еще неясно, где звездный защитник продолжит карьеру, но, по слухам, это будет мадридский "Реал". В "Баварии" Давид оставил более чем серьезный след - 415 матчей, 33 гола, 27 трофеев. А ведь впереди еще полгода!

Пять часов рассматривал Спортивный арбитражный суд жалобу Украины на техническое поражение от Швейцарии в Лиге Наций, но приговора пока не вынес. Возможно, его придется ждать аж три недели - регламент это разрешает. В Швейцарии говорят, что будут удивлены пересмотру результата; наша сторона готова согласиться даже на жеребьевку. Посмотрим, чья по итогу возьмет.

28-летний хавбек получил в Чернигове новый контракт до лета 2023 года. Хорошая новость и для Влада, и для "Десны". Команда Александра Рябоконя играет через подачи с флангов на рослых форвардов, и краек, вроде Калитвинцева, ей необходим. Самому же игроку нужна стабильность. После всех травм и бесплодных аренд "Десна" - это лучшее, что могло случиться с карьерой сына легенды "Динамо". В текущем сезоне у него уже 4 ассиста в 14 матчах.