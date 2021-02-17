Серхио Рамос – самый результативный защитник XXI века по версии IFFHS
Кто бы сомневался
IFFHS
Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос признан самым результативным защитником XXI века, соответствующими данными поделилась Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS).
Рамос забил 126 голов на клубном и международном уровне. На второй позиции в рейтинге находится Маркус Тулио Танака (104 гола, завершил карьеру 2 года назад). Только Серхио и Маркус забили больше 100 мячей в XXI веке.
Напомним, испанец – рекордсмен сборной по количеству сыгранных матчей (178) и одержанных побед (130). Лучший бомбардир среди защитников, которые выступают в Ла Лиге в XXI веке (74 гола).
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