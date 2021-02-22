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FIFA в чемпионате Австралии. Не смогли затолкать мяч с трёх метров, но забили пяткой после углового

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Эпично

FIFA в чемпионате Австралии. Не смогли затолкать мяч с трёх метров, но забили пяткой после углового

UA-Футбол
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Команды верхней части таблицы чемпионата Австралии, "Макартур" и "Уондерерз", на двоих выдали феноменальный матч.

Многие обсуждали эпизод на 68 минуте, когда гости не смогли хоть как-то занести мяч в сетку чужих ворот: вратарь уже рукой выбрасывал мяч, игроки "Уондерерз" пробивали в своих же, а в конце ещё и каркас был за хозяев поля.

Но свой гол "Уондерерз" всё-таки забил в следующей же атаке. Причём оказался он не менее шедевральным, чем предыдущий момент, хоть на дальней стойке мяч доправили головой в направлении рамки. Наслаждайтесь!

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