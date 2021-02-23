Хорхе Сампаоли покинул Атлетико Минейро
Специалист может возглавить Марсель
Главный тренер бразильского "Атлетико Минейро" Хорхе Сампаоли покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Ранее стало известно, что аргентинский специалист станет главным тренером "Марселя". По информации СМИ, его контракт с клубом полностью согласован, сделка завершена. "Марсель" заплатит бразильскому клубу € 650 тыс. в качестве неустойки за досрочное расторжение контракта Сампаоли. С "провансальцами" Хорхе подпишет соглашение сроком на два года.
Ранее Сампаоли тренировал "Сантос", сборную Аргентины, "Севилью", сборную Чили, "Универсидад", "Эмелек", "О’Хиггинс" и другие команды. Информация о том, что Сампаоли может возглавить "Марсель", появилась в начале февраля. Также французский клуб предлагал контракт Маурицио Сарри, но итальянский специалист отказался.
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