Разгром от Баварии, шедевр Жиру и возрождение Металлиста. Главные новости от 23 февраля

"Матрасники" откровенно провалили домашнюю игру 1/8 финала Лиги чемпионов против "Челси", не создав ни единого стопроцентного момента у ворот Эдуара Менди. Суарес, Феликс, Льоренте, Лемар - не выстрелил никто. А вот лондонцы играли слаженнее, агрессивнее, лучше двигали мяч и в итоге на гол наработали. Оливье Жиру удалась фантастической красоты бисиклета, среагировать на которую у Яна Облака не было никаких шансов.

Что тут скажешь, команды разного уровня. Римляне так перепугались, что подарили гол Левандовскому уже на 9-й минуте встречи. Потом 17-летний Мусияла отличился, Сане в пустые забил, еще автогол… Все это напоминало, скорее, поединок взрослых против детей, чем матч плей-офф Лиги чемпионов. При таких раскладах ответная игра стала просто формальностью.

Александр Ярославский - владелец "того самого" "Металлиста", регулярно игравшего в еврокубках и боровшегося за медали УПЛ, объявил о желании возродить клуб. Напомним, еще в 2016 году харьковчане потеряли профессиональный статус из-за долгов. После этого в городе возникли два новых клуба - "Металлист 1925" и "Металл". Ярославский в своем обращении призвал возродить "истинный, героичный Металлист". Очень интересно, что именно он имеет ввиду. Планы у бизнесмена наполеоновские - он говорит даже о выходе в ЛЧ!

Как и ожидалось, Русин перебрался в Варшаву на правах аренды до конца 2021 года с правом выкупа. В "Динамо" у Назария не пошло, да и шансов при Луческу он не дождался, так что все логично. Ранее тем же маршрутом из "Динамо" в "Легию" проследовал защитник Артем Шабанов. Пожелаем удачи украинцам в Экстракласе!

Издание La Razon пишет, что летом "Реал" может сменить резервного вратаря. В Мадриде засматриваются на 23-летнего Даниэля Карденаса из "Леванте". У парня 7 полных матчей в текущем сезоне. А вот позиции Андрея Лунина очень шатки. После неудачного дебюта в проваленном матче Кубка с "Альякояно" (1:2) украинцу, вероятно, снова придется идти в аренду. Позиции Тибо Куртуа как №1 в "Реале" и дальше незыблемы.

Бывший помощник Алексея Михайличенко в "Динамо" Вадим Евтушенко назначен главным тренером херсонского "Кристалла". Работенка, прямо скажем, непростая - после осенней части сезона у команды 4 очка в 16 турах; она занимает последнее место в таблице и от спасительной 14-й строчки ее отделяют 8 очков. Для Евтушенко это уже вторая работа в низших лигах за последние 5 лет после "Черкасского Днепра".