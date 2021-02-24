На его место пришел Назарий Русин: гвинейский форвард покинул Легию
Канте покинул команду спустя два с половиной года
legia.com
Нападающий Хосе Канте покидает варшавскую "Легию" спустя два с половиной года. Об этом сообщает Twitter польского клуба.
Контракт 30-летнего форварда был расторгнут по обоюдному согласию сторон. В текущем сезоне он забил 1 гол в 7 матчах.
Jose Kante po dwóch i pół roku żegna się z Legią Warszawa. Kontrakt 30-letniego napastnika został rozwiązany za porozumieniem stron.@JoseKante, dziękujemy za wszystko i życzymy sukcesów w dalszej karierze!— Legia Warszawa ???? (@LegiaWarszawa) February 23, 2021
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Напомним, что ранее "Легия" объявила об аренде с правом выкупа украинского нападающего Назария Русина.
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Источник:Legia Warszawa
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