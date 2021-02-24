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На его место пришел Назарий Русин: гвинейский форвард покинул Легию

Общие новости
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Канте покинул команду спустя два с половиной года

На его место пришел Назарий Русин: гвинейский форвард покинул Легию

legia.com

Новина українською

Нападающий Хосе Канте покидает варшавскую "Легию" спустя два с половиной года. Об этом сообщает Twitter польского клуба.

Контракт 30-летнего форварда был расторгнут по обоюдному согласию сторон. В текущем сезоне он забил 1 гол в 7 матчах.

Напомним, что ранее "Легия" объявила об аренде с правом выкупа украинского нападающего Назария Русина.

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В статье: Легия (Варшава) Хосе Канте
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Источник:
Legia Warszawa

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