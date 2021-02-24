Мауро Каморанези уволен из словенского Марибора

Словенский "Марибор" объявил об увольнении главного тренера клуба итальянца Мауро Каморанези, сообщает официальный сайт клуба. Причиной стало неудачное выступление команды в сезоне.

Принципы работы, установленные руководством клуба в начале сотрудничества, не соблюдались. У нас продолжается кризис в результатах, мы не видим никаких признаков изменений. Осознаем специфику подготовки, но, в зависимости от обстоятельств, заметного обновления в работе не происходит.

"Марибор" после 22 матчей занимает второе место в чемпионате, отстает от "Олимпии" из Любляны на 2 пункта.

Каморанези возглавил словенский клуб в сентябре 2020 года. Контракт с "Марибором" был рассчитан до лета 2023 года. Ранее 44-летний специалист тренировал мексиканские клубы "Корас де Тепик" и "Кафеталерос де Тапачула", аргентинский "Тигре" и словенский "Табор".

Мауро - уроженец Аргентины, но взял гражданство Италии. В футбольной карьере играл на позиции флангового полузащитника, выступал за сборную Италии в 2003-2010 годах. Среди его клубов - "Ювентус", "Штутгарт", "Монтевидео Уондерерс", "Верона", "Банфилд". Повесил бутсы на гвоздь в 2014 году, с 2015 года - тренер.