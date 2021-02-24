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Мауро Каморанези уволен из словенского Марибора

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И года не проработал

Мауро Каморанези уволен из словенского Марибора

Офіційний сайт Марибора

Новина українською

Словенский "Марибор" объявил об увольнении главного тренера клуба итальянца Мауро Каморанези, сообщает официальный сайт клуба. Причиной стало неудачное выступление команды в сезоне.

Принципы работы, установленные руководством клуба в начале сотрудничества, не соблюдались. У нас продолжается кризис в результатах, мы не видим никаких признаков изменений. Осознаем специфику подготовки, но, в зависимости от обстоятельств, заметного обновления в работе не происходит.

"Марибор" после 22 матчей занимает второе место в чемпионате, отстает от "Олимпии" из Любляны на 2 пункта.

Каморанези возглавил словенский клуб в сентябре 2020 года. Контракт с "Марибором" был рассчитан до лета 2023 года. Ранее 44-летний специалист тренировал мексиканские клубы "Корас де Тепик" и "Кафеталерос де Тапачула", аргентинский "Тигре" и словенский "Табор".

Мауро - уроженец Аргентины, но взял гражданство Италии. В футбольной карьере играл на позиции флангового полузащитника, выступал за сборную Италии в 2003-2010 годах. Среди его клубов - "Ювентус", "Штутгарт", "Монтевидео Уондерерс", "Верона", "Банфилд". Повесил бутсы на гвоздь в 2014 году, с 2015 года - тренер.

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В статье: Мауро Каморанези Марибор Марибор (Словения)
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