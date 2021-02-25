УЕФА отменил проведение Чемпионата Европы среди команд U-19
Из-за пандемии
uefa.com
Исполком УЕФА принял решение отменить проведение Евро-2021 среди сборных U-19.
Сборная Украины U-19 должна была в марте сыграть матчи квалификации против Израиля, Беларуси и Черногории. Все встречи прошли бы в Израиле.
Решение об отмене принято из-за коронавируса и ограничений по путешествиям от разных стран.
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Источник:Uefa.com
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