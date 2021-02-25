УЕФА отменил проведение Чемпионата Европы среди команд U-19

Исполком УЕФА принял решение отменить проведение Евро-2021 среди сборных U-19.

Сборная Украины U-19 должна была в марте сыграть матчи квалификации против Израиля, Беларуси и Черногории. Все встречи прошли бы в Израиле.

Решение об отмене принято из-за коронавируса и ограничений по путешествиям от разных стран.