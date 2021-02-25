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Золотая бутса 2021: Месси уже в тройке, но отрыв от Левандовского восемь мячей

Общие новости
(2 голосов)

Если Лео продолжит в том же духе, интрига в борьбе за первое место скоро возродится

Золотая бутса 2021: Месси уже в тройке, но отрыв от Левандовского восемь мячей

Фото - goal.com

Андрей Алфимов Автор UA-Футбол
Новина українською

Вчера, 24 февраля в перенесенном матче первого тура Ла Лиги "Барселона" разгромила "Эльче" 3:0, два мяча на счету Лионеля Месси. Аргентинец вообще набрал великолепную форму, в семи подряд матчах чемпионата Испании забивает он, часто стреляет дублями. Всего у Месси уже 18 точных ударов, или 36 очков, если умножить на коэффициент турнира по условиям вручения "Золотой бутсы".

Лидерство в рейтинге лучших голеодоров Европы продолжает уверенно удерживать Роберт Левандовский. Невероятных 26 голов у поляка в Бундеслиге и пока вполне комфортный отрыв от Месси, Роналду и прочих. В хорошей форме находится и Криштиану Роналду, хотя и подпустил к себе вечного конкурента Месси. "Старая синьора" в прошлом туре чемпионата Италии разгромила "Кротоне" 3:0, два мяча записал себе в актив португалец. Всего 18 голов у форварда "Ювентуса".

Также 18 голов у Андре Силвы, правда, у него тяжелая травма спины, пока он не может пополнить свой голевой багаж. Сложно сделать прогноз, когда Силва вернется на поле, скорее всего, в ближайшее время форварда "Айнтрахта" обойдут конкуренты.

Золотая бутса 2021: Месси уже в тройке, но отрыв от Левандовского восемь мячей - изображение 1

Третий представитель Бундеслиги в нашем списке – Эрлинг Холанд. Норвежец с удовольствием поучаствовал в разгроме "Шальке" на прошлых выходных (4:0), дважды отличился нападающий дортмундской "Боруссии". Всего у Холанда 17 голов, как и у лучшего бомбардира английской Премьер-лиги. Неплохие показатели у Мохамеда Салаха, в отличие от его "Ливерпуля". На неудобном шестом месте находится действующий чемпион Англии.

Ромелу Лукаку наколотил соперникам "Интера" в Серии А 17 мячей. По 16 точных ударов у Килиана Мбаппе и Луиса Сауреса, который не мог забить в трех подряд матчах чемпионата, но за счет прошлых достижений уругваец удерживает место в десятке.

А замыкает десятку лучших бомбардиров хавбек "Ман Юнайтед". У Бруно Фернандеша 15 голов и хорошие перспективы побороться за более высокую позицию. Выпали из Топ-10 Златан Ибрагимович и Чиро Иммобиле (по 14 голов), скорее всего, про них подробнее мы напишем уже через неделю. Их бомбардирский талант ни у кого не вызывает сомнений.

Лучшие бомбардиры 2021 по состоянию на 25 февраля

голы

очки

1

Роберт Левандовский (Бавария)

26

52

2…4

Лионель Месси (Барселона)

18

36

2…4

Криштиану Роналду (Ювентус)

18

36

3…4

Андре Силва (Айнтрахт Ф)

18

36

5…7

Мохамед Салах (Ливерпуль)

17

34

5…7

Эрлинг Холанд (Боруссия Д)

17

34

5…7

Ромелу Лукаку (Интер)

17

34

8…9

Луис Суарес (Атлетико)

16

32

8…9

Килиан Мбаппе (ПСЖ)

16

32

10

Бруно Фернандеш (Ман Юнайтед)

15

30
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В статье: Роберт Левандовский Лионель Месси Криштиану Роналду Золотая бутса
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Комментарии (2)
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dazo33
25.02.2021 в 18:47
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
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Ol-g (Одесса)
25.02.2021 в 17:52
Ого
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0
Dalskyi (Sviaschene)
25.02.2021 в 18:30
Отож.
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0


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