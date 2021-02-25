Золотая бутса 2021: Месси уже в тройке, но отрыв от Левандовского восемь мячей

Вчера, 24 февраля в перенесенном матче первого тура Ла Лиги "Барселона" разгромила "Эльче" 3:0, два мяча на счету Лионеля Месси. Аргентинец вообще набрал великолепную форму, в семи подряд матчах чемпионата Испании забивает он, часто стреляет дублями. Всего у Месси уже 18 точных ударов, или 36 очков, если умножить на коэффициент турнира по условиям вручения "Золотой бутсы".

Лидерство в рейтинге лучших голеодоров Европы продолжает уверенно удерживать Роберт Левандовский. Невероятных 26 голов у поляка в Бундеслиге и пока вполне комфортный отрыв от Месси, Роналду и прочих. В хорошей форме находится и Криштиану Роналду, хотя и подпустил к себе вечного конкурента Месси. "Старая синьора" в прошлом туре чемпионата Италии разгромила "Кротоне" 3:0, два мяча записал себе в актив португалец. Всего 18 голов у форварда "Ювентуса".

Также 18 голов у Андре Силвы, правда, у него тяжелая травма спины, пока он не может пополнить свой голевой багаж. Сложно сделать прогноз, когда Силва вернется на поле, скорее всего, в ближайшее время форварда "Айнтрахта" обойдут конкуренты.

Третий представитель Бундеслиги в нашем списке – Эрлинг Холанд. Норвежец с удовольствием поучаствовал в разгроме "Шальке" на прошлых выходных (4:0), дважды отличился нападающий дортмундской "Боруссии". Всего у Холанда 17 голов, как и у лучшего бомбардира английской Премьер-лиги. Неплохие показатели у Мохамеда Салаха, в отличие от его "Ливерпуля". На неудобном шестом месте находится действующий чемпион Англии.

Ромелу Лукаку наколотил соперникам "Интера" в Серии А 17 мячей. По 16 точных ударов у Килиана Мбаппе и Луиса Сауреса, который не мог забить в трех подряд матчах чемпионата, но за счет прошлых достижений уругваец удерживает место в десятке.

А замыкает десятку лучших бомбардиров хавбек "Ман Юнайтед". У Бруно Фернандеша 15 голов и хорошие перспективы побороться за более высокую позицию. Выпали из Топ-10 Златан Ибрагимович и Чиро Иммобиле (по 14 голов), скорее всего, про них подробнее мы напишем уже через неделю. Их бомбардирский талант ни у кого не вызывает сомнений.

Лучшие бомбардиры 2021 по состоянию на 25 февраля