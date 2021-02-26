"Он и есть футбол". Златан Ибрагимович назвал лучшего игрока в истории
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Daily Mail
Форвард "Милана" Златан Ибрагимович поведал, кого считает лучшим футболистом в истории. Цитирует шведа портал Goal.com.
"Я всегда повторяю: есть исполнители, которые просто играют в футбол, а есть те, кто им является. Так вот, Роналдо для меня и есть сам футбол. Все хотели быть похожими на бразильца. Он великолепно двигался. Величайший игрок в истории".
Роналдо Луис Назариу ди Лима – двукратный чемпион мира, трижды лучший футболист года по версиям ФИФА и журнала World Soccer, двукратный обладатель Золотого мяча, обладатель Золотой бутсы. По мнению многих футбольных организаций, специалистов и спортсменов, действительно является одним из лучших игроков в истории футбола.
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