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"Он и есть футбол". Златан Ибрагимович назвал лучшего игрока в истории

Общие новости
(1 голосов)

Авторитетное мнение

"Он и есть футбол". Златан Ибрагимович назвал лучшего игрока в истории

Daily Mail

Новина українською

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович поведал, кого считает лучшим футболистом в истории. Цитирует шведа портал Goal.com.

"Я всегда повторяю: есть исполнители, которые просто играют в футбол, а есть те, кто им является. Так вот, Роналдо для меня и есть сам футбол. Все хотели быть похожими на бразильца. Он великолепно двигался. Величайший игрок в истории".

Роналдо Луис Назариу ди Лима – двукратный чемпион мира, трижды лучший футболист года по версиям ФИФА и журнала World Soccer, двукратный обладатель Золотого мяча, обладатель Золотой бутсы. По мнению многих футбольных организаций, специалистов и спортсменов, действительно является одним из лучших игроков в истории футбола.

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В статье: Златан Ибрагимович Роналдо
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Источник:
Goal.com

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Комментарии (1)
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Ol-g (Одесса)
26.02.2021 в 10:27
Таланту также очень повезло с партнерами по сборной, не за Эквадор играл.
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