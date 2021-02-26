"Он и есть футбол". Златан Ибрагимович назвал лучшего игрока в истории

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович поведал, кого считает лучшим футболистом в истории. Цитирует шведа портал Goal.com.

"Я всегда повторяю: есть исполнители, которые просто играют в футбол, а есть те, кто им является. Так вот, Роналдо для меня и есть сам футбол. Все хотели быть похожими на бразильца. Он великолепно двигался. Величайший игрок в истории".