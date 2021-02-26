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Экс-защитник Ювентуса подписался в Швейцарии

Общие новости
(1 голосов)

Рето Циглер вернулся домой

Экс-защитник Ювентуса подписался в Швейцарии

espn.com

Новина українською

Опытный центральный защитник Рето Циглер подписал контракт до конца сезона с "Лугано".

Последним клубом 35-летнего швейцарца был американский "Даллас", откуда он ушел еще в конце декабря. В МЛС стоппер выступал три полных сезона.

В молодости Циглер выступал за "Тоттенхэм", "Ювентус", "Уиган", "Сампдорию" и другие сильные клубы. В общей сложности на его счету 145 матчей (4 гола) в Серии А, 33 матча (1 гол) в АПЛ и 35 матчей (1 гол) за швейцарскую сборную.

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В статье: Рето Циглер Лугано
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Комментарии (1)
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Dr. House (Подолье)
26.02.2021 в 21:30
Когда-то давно его хотели в Динамо...
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