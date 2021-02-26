Экс-защитник Ювентуса подписался в Швейцарии

Опытный центральный защитник Рето Циглер подписал контракт до конца сезона с "Лугано".

Последним клубом 35-летнего швейцарца был американский "Даллас", откуда он ушел еще в конце декабря. В МЛС стоппер выступал три полных сезона.

В молодости Циглер выступал за "Тоттенхэм", "Ювентус", "Уиган", "Сампдорию" и другие сильные клубы. В общей сложности на его счету 145 матчей (4 гола) в Серии А, 33 матча (1 гол) в АПЛ и 35 матчей (1 гол) за швейцарскую сборную.