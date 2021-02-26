Экс-защитник Ювентуса подписался в Швейцарии
Рето Циглер вернулся домой
espn.com
Опытный центральный защитник Рето Циглер подписал контракт до конца сезона с "Лугано".
Последним клубом 35-летнего швейцарца был американский "Даллас", откуда он ушел еще в конце декабря. В МЛС стоппер выступал три полных сезона.
В молодости Циглер выступал за "Тоттенхэм", "Ювентус", "Уиган", "Сампдорию" и другие сильные клубы. В общей сложности на его счету 145 матчей (4 гола) в Серии А, 33 матча (1 гол) в АПЛ и 35 матчей (1 гол) за швейцарскую сборную.
Here we go!— FC Lugano (@FCLugano1908) February 25, 2021
???????? WELCOME RETO!#fclugano#ziegler#retozieglerhttps://t.co/xxPjbVBiDI
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- "Не самые большие деньги для Реала" - журналист назвал зарплату Лунина в Мадриде
- Ивент с участием Динамо и Шахтера. АУДИО трансляция жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
- Динамо Киев разрушает европейскую мечту Брюгге. Обзор бельгийской прессы после матча ЛЕ
- Победы Динамо и Шахтера в Лиге Европы, новый тренер Олимпика. Главные новости за 25 февраля
- Дочь легенды Брюгге стала звездой благодаря фотографиям в бикини. ФОТО
- Караваев: Удалил страницу в Instagram, потому что надоело. Жене надоело, сильно ревновала
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Dr. House (Подолье)
26.02.2021 в 21:30
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...