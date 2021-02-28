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12-й игрок: как в Алжире боллбой вынес мяч из пустых ворот

Общие новости
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Ты не ты, когда твоя команда проигрывает

12-й игрок: как в Алжире боллбой вынес мяч из пустых ворот

wikimedia.org

Новина українською

Максимально курьезный эпизод случился в матче чемпионата Алжира между командами "Шелгум-Лаид" и "Батна". На высшем уровне представить подобное нельзя.

Во время атаки "Батны" боллбой, стоявший за лицевой, выбежал на поле и выбил из ворот летевший туда мяч, после чего со всех ног рванул со стадиона.

Не менее экстравагантное решение вынес после эпизода и арбитр - он назначил пенальти на ворота "Шелгума". "Батна" в итоге победила со счетом 5:3. Сумел ли сбежать неожиданный участник матча - неизвестно.

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В статье: Алжир курьезы
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