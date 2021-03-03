Девятеро футболистов стали жертвами аварии в Африке

В Сьерра-Леоне в регионе Бомбали произошла трагедия. Футбольная команда "Маккари" возвращалась из города Баткану, где как раз одержала победу, домой в Макени. Однако микроавтобус с игроками столкнулся с грузовиком, который ехал напротив, сообщает football sierraleone.

В результате столкновения погибли 9 футболистов и тренер ФК "Маккари".

Более 20 игроков получили травмы различной степени тяжести. Некоторые из них находятся в больнице в критическом состоянии.

ФИФА и президент ассоциации Джанни Инфантино выразил свои соболезнования семьям и близким.