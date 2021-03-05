Золотая бутса 2021: Роналду главный преследователь Левандовского, Месси отстает на девять мячей

Среди недели без еврокубков во многих чемпионатах были сыграны перенесенные и плановые матчи с участием лидеров, в которых бомбардиры имели хорошую возможность пополнить свою коллекцию точных ударов. К сожалению, в мид-уик не забили ни Лукаку за "Интер", ни Салах за "Ливерпуль", ни Фернандеш за "Манчестер Юнайтед". Тем не менее, все они находятся в списке лучших голеодоров Европы и не теряют надежд догнать лидера. Есть определенные изменения в десятке главных претендентов на почетный приз.

Пока конкуренты думают, что делать с Робертом Левандовским, поляк увеличивает отрыв от них. В прошлом туре Бундеслиги форвард "Баварии" забил два мяча "Кельну". Теперь у Левандовского всего 28 голов в чемпионате или 56 очков в перерасчете на баллы в борьбе за приз "Золотую бутсу".

В третьем матче подряд забивает Криштиану Роналду. Во вторник "Ювентус" легко разобрался со "Специей" 3:0, не промолчал в этом поединке главный забивала "Старой Синьоры". Уже 20 мячей у Роналду и именно он считается главным преследователем Левандовского. Восемь мячей отставания от Роберта достаточно много, но нет ничего невозможного в игре миллионов.

Старается не отставать от Левандовского и Роналду аргентинский форвард "Барселоны". Лионель Месси после зимнего застоя с потеплением вновь начал огорчать соперников каталонского клуба. В восьми последних матчах не уходил с поля Месси без забитых голов. Всего у него 19 точных ударов. Как и у Андре Силвы. Вновь точно стреляет за "Айнтрахт" португалец, правда франктфуртцы проиграли "Вердеру" 1:2, но Силва с завидным усердием продолжает претендовать на самые высокие позиции в нашем рейтинге.

Претендует на высокие позиции в любом соревновании, в котором участвует и Килиан Мбаппе. Но в матче Лиги 1 с "Бордо" тренеры дали ему возможность отдохнуть и на поле не выпустили. Парижане в среду одержали минимальную победу 1:0. Главный же бомбардир ПСЖ имеет в своем активе 18 голов и заряд энергии для будущих свершений. Столько же у Ромелу Лукаку, про которого мы уже вспоминали.

Эрлинг Холанд не принимал участия в недавнем разгроме "Арминии" 3:0, всего одна голевая у форварда "Боруссии". И всего 17 голов в текущем чемпионате Германии. Не смогли забить в своих чемпионатах Луис Суарес, Мохамед Салах и Бруно Фернандеш, наверное, берегут силы на конец сезона.

Зато в среду "Аталанта" разгромила "Кротоне" 5:1, и вновь отличился за бергамасков Луис Мурьель. В пяти последних матчах у колумбийца четыре гола и четыре голевые передачи. Судя по всему, в великолепной форме игрок, хорошие перспективы просматриваются у Мурьеря, чтобы потеснить признанных голеодоров.

Лучшие бомбардиры 2021 по состоянию на 5 марта