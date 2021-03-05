Золотая бутса 2021: Роналду главный преследователь Левандовского, Месси отстает на девять мячей
Неоднозначный спор бомбардиров, но последнего слова еще никто из них не сказал
Среди недели без еврокубков во многих чемпионатах были сыграны перенесенные и плановые матчи с участием лидеров, в которых бомбардиры имели хорошую возможность пополнить свою коллекцию точных ударов. К сожалению, в мид-уик не забили ни Лукаку за "Интер", ни Салах за "Ливерпуль", ни Фернандеш за "Манчестер Юнайтед". Тем не менее, все они находятся в списке лучших голеодоров Европы и не теряют надежд догнать лидера. Есть определенные изменения в десятке главных претендентов на почетный приз.
Пока конкуренты думают, что делать с Робертом Левандовским, поляк увеличивает отрыв от них. В прошлом туре Бундеслиги форвард "Баварии" забил два мяча "Кельну". Теперь у Левандовского всего 28 голов в чемпионате или 56 очков в перерасчете на баллы в борьбе за приз "Золотую бутсу".
В третьем матче подряд забивает Криштиану Роналду. Во вторник "Ювентус" легко разобрался со "Специей" 3:0, не промолчал в этом поединке главный забивала "Старой Синьоры". Уже 20 мячей у Роналду и именно он считается главным преследователем Левандовского. Восемь мячей отставания от Роберта достаточно много, но нет ничего невозможного в игре миллионов.
Старается не отставать от Левандовского и Роналду аргентинский форвард "Барселоны". Лионель Месси после зимнего застоя с потеплением вновь начал огорчать соперников каталонского клуба. В восьми последних матчах не уходил с поля Месси без забитых голов. Всего у него 19 точных ударов. Как и у Андре Силвы. Вновь точно стреляет за "Айнтрахт" португалец, правда франктфуртцы проиграли "Вердеру" 1:2, но Силва с завидным усердием продолжает претендовать на самые высокие позиции в нашем рейтинге.
Претендует на высокие позиции в любом соревновании, в котором участвует и Килиан Мбаппе. Но в матче Лиги 1 с "Бордо" тренеры дали ему возможность отдохнуть и на поле не выпустили. Парижане в среду одержали минимальную победу 1:0. Главный же бомбардир ПСЖ имеет в своем активе 18 голов и заряд энергии для будущих свершений. Столько же у Ромелу Лукаку, про которого мы уже вспоминали.
Эрлинг Холанд не принимал участия в недавнем разгроме "Арминии" 3:0, всего одна голевая у форварда "Боруссии". И всего 17 голов в текущем чемпионате Германии. Не смогли забить в своих чемпионатах Луис Суарес, Мохамед Салах и Бруно Фернандеш, наверное, берегут силы на конец сезона.
Зато в среду "Аталанта" разгромила "Кротоне" 5:1, и вновь отличился за бергамасков Луис Мурьель. В пяти последних матчах у колумбийца четыре гола и четыре голевые передачи. Судя по всему, в великолепной форме игрок, хорошие перспективы просматриваются у Мурьеря, чтобы потеснить признанных голеодоров.
Лучшие бомбардиры 2021 по состоянию на 5 марта
|
голы
|
очки
|
1
|
Роберт Левандовский (Бавария)
|
28
|
56
|
2
|
Криштиану Роналду (Ювентус)
|
20
|
40
|
3…4
|
Лионель Месси (Барселона)
|
19
|
38
|
3…4
|
Андре Силва (Айнтрахт Ф)
|
19
|
38
|
5…6
|
Килиан Мбаппе (ПСЖ)
|
18
|
36
|
5…6
|
Ромелу Лукаку (Интер)
|
18
|
36
|
7…8
|
Эрлинг Холанд (Боруссия Д)
|
17
|
34
|
7…8
|
Мохамед Салах (Ливерпуль)
|
17
|
34
|
9
|
Луис Суарес (Атлетико)
|
16
|
32
|
10…11
|
Бруно Фернандеш (Ман Юнайтед)
|
15
|
30
|
10…11
|
Луис Мурьель (Аталанта)
|15
|30
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