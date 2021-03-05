IFAB изменил правила игры рукой

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) на своём сайте объявил об изменениях в правилах в части игры рукой.

"Случайная игра рукой, в результате которой партнёр по команде забивает гол или имеет возможность забить гол, больше не будет считаться нарушением", — говорится в сообщении пресс-службы IFAB.

В матче "Фулхэм" — "Тоттенхэм Хотспур" (0:1), который состоялся вчера, 4 марта, судья отменил гол, забитый Джошем Маджем после попадания мяча в руку Марио Лемина после выноса защитником "Тоттенхэма". Рука Лемина находилась в естественном положении и располагалась вдоль тела.