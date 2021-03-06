Кузен Холанда разрывает на молодежном уровне Мольде. 64 гола в 37 матчах

Двоюродный брат форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда идёт по стопам своего родственника.

17-летний Альберт Браут Тьяланд выступает за молодежную команду "Мольде" и уже забил 64 гола в 37 матчах.

Как и Холанд, Альберт начинал карьеру в академии "Брюне", а летом перебрался в "Мольде".