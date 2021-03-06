Кузен Холанда разрывает на молодежном уровне Мольде. 64 гола в 37 матчах
Восхождение очередной норвежской звезды
Фото – ФК Брюне, автор – неизвестен
Двоюродный брат форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда идёт по стопам своего родственника.
17-летний Альберт Браут Тьяланд выступает за молодежную команду "Мольде" и уже забил 64 гола в 37 матчах.
Как и Холанд, Альберт начинал карьеру в академии "Брюне", а летом перебрался в "Мольде".
"Хочу идти как можно дальше. Я быстр и физически силен. Эрлинг является примером для меня", — приводит слова юного игрока RTBF.
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can (Торонто, Львов)
06.03.2021 в 11:02
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