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Кузен Холанда разрывает на молодежном уровне Мольде. 64 гола в 37 матчах

Общие новости
(1 голосов)

Восхождение очередной норвежской звезды

Кузен Холанда разрывает на молодежном уровне Мольде. 64 гола в 37 матчах

Фото – ФК Брюне, автор – неизвестен

Новина українською

Двоюродный брат форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда идёт по стопам своего родственника.

17-летний Альберт Браут Тьяланд выступает за молодежную команду "Мольде" и уже забил 64 гола в 37 матчах.

Как и Холанд, Альберт начинал карьеру в академии "Брюне", а летом перебрался в "Мольде".

"Хочу идти как можно дальше. Я быстр и физически силен. Эрлинг является примером для меня", — приводит слова юного игрока RTBF.

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В статье: Эрлинг Холанд
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Комментарии (1)
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can (Торонто, Львов)
06.03.2021 в 11:02
Интересная информация, спасибо ! Попробую какие-то нарезки нарыть. Может у кого-нибудь что-то есть?
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