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Хави привел Аль-Садд к чемпионству Катара и оформил 6-й титул в карьере тренера

Общие новости
(1 голосов)

"Аль-Садд" набрал 50 очков и досрочно оформил золото первенства

Хави привел Аль-Садд к чемпионству Катара и оформил 6-й титул в карьере тренера

Twitter AlsaddSC

Новина українською

В матче 18-го тура чемпионата Катара "Аль-Садд" уверенно обыграл "Умм-Сапаль" со счетом 3:0 и оформил досрочное чемпионство. За 18 туров команда под руководстком Хави одержала 16 побед и дважды сыграла вничью, набрав 50 очков.

Этот трофей стал для Хави 6-м в роли тренера. Ранее специалист побеждал в Кубке шейха, Кубке звезд Катара, Кубке эмира Катара, а также дважды победил в Кубке наследного принца Катара.

Напомним, испанец возглавил катарский клуб весной 2019-го года.

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В статье: Хави Аль-Садд (Доха)
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киевоград)
07.03.2021 в 23:28
Круто!
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