Хави привел Аль-Садд к чемпионству Катара и оформил 6-й титул в карьере тренера
"Аль-Садд" набрал 50 очков и досрочно оформил золото первенства
Twitter AlsaddSC
В матче 18-го тура чемпионата Катара "Аль-Садд" уверенно обыграл "Умм-Сапаль" со счетом 3:0 и оформил досрочное чемпионство. За 18 туров команда под руководстком Хави одержала 16 побед и дважды сыграла вничью, набрав 50 очков.
Этот трофей стал для Хави 6-м в роли тренера. Ранее специалист побеждал в Кубке шейха, Кубке звезд Катара, Кубке эмира Катара, а также дважды победил в Кубке наследного принца Катара.
Напомним, испанец возглавил катарский клуб весной 2019-го года.
طارق سلمان : انجاز نهديه لجماهيرنا— ???? #75 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) March 7, 2021
بيدرو ميجيل : سعادتنا لاتوصف باللقب
سالم الهاجري : اللقب اجمل هدية للجماهير#السد #قطر#البطولة_75 https://t.co/44QBUAbTOi pic.twitter.com/T3HfiRdeEQ
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