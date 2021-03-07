Хави привел Аль-Садд к чемпионству Катара и оформил 6-й титул в карьере тренера

В матче 18-го тура чемпионата Катара "Аль-Садд" уверенно обыграл "Умм-Сапаль" со счетом 3:0 и оформил досрочное чемпионство. За 18 туров команда под руководстком Хави одержала 16 побед и дважды сыграла вничью, набрав 50 очков.

Этот трофей стал для Хави 6-м в роли тренера. Ранее специалист побеждал в Кубке шейха, Кубке звезд Катара, Кубке эмира Катара, а также дважды победил в Кубке наследного принца Катара.

Напомним, испанец возглавил катарский клуб весной 2019-го года.