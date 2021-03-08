Ребров: Несмотря на все, у нас все еще большой отрыв в чемпионате
Украинец подвел итоги встречи с Залаэгерсегом
fradi.hu
Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров отреагировал на третью ничью своей команды в пяти последних матчах.
"Мы пропустили первыми, но сумели выйти вперед. Было бы хорошо, сумей мы удержать нужный счет. Я недоволен этим результатом. Впрочем, несмотря на все, у нас все еще большой отрыв в чемпионате", - сказал Ребров.
Напомним, что "Ференцварош" опережает "Академию Пушкаша" на 13 очков за 8 туров до конца чемпионата.
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Источник:ФК Ференцварош
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