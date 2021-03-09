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Пирло встряхнул Юве, МЮ устроил Шоу, Холанд продает себя на место Бензема. Аудиомнение #77

Общие новости
(1 голосов)

По следам ярких матчей уик-энда

Пирло встряхнул Юве, МЮ устроил Шоу, Холанд продает себя на место Бензема. Аудиомнение #77

Фото: Eurosport / Авторы – неизвестны

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем следующие поединки: "Бавария" – "Боруссия Д" (4:2), "Ювентус" – "Лацио" (3:1), "Атлетико" – "Реал" (1:1) и "Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед" (0:2). Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь.

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Объясняем, чего не хватило "Боруссии Д" в матче с "Баварией" после яркого дебюта. Задаем вопросы Зидану по поводу Бензема и Каземиро. Сравниваем Холанда и Левандовского. Доказываем, что в поражении "Сити" нет катастрофы – еще больше мыслей внутри подкаста.

Таймкоды:

00:00 – Приветствие!

00:49 – "Ювентус" – "Лацио" (3:1);

04:16 – "Бавария" – "Боруссия Д" (4:2);

08:20 – "Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед" (0:2);

13:02 – "Атлетико" – "Реал" (1:1);

19:38 – Не попадайте в офсайд!

Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для улучшения подкаста его авторами.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Роберт Левандовский Хосеп Гвардиола Данило Бавария (Мюнхен) Андреа Пирло Карим Бензема Пепе Рейна Ювентус (Турин) Атлетико (Мадрид) Зинедин Зидан Реал (Мадрид) Клаудио Лотито Лацио (Рим) Каземиро Оле Гуннар Сульшер Манчестер Сити Начо Люк Шоу Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш Александр Зинченко Симоне Индзаги Эрлинг Холанд Подкаст Аудиомнение Эдин Терзич
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