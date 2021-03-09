Пирло встряхнул Юве, МЮ устроил Шоу, Холанд продает себя на место Бензема. Аудиомнение #77
По следам ярких матчей уик-энда
Фото: Eurosport / Авторы – неизвестны
Обсуждаем следующие поединки: "Бавария" – "Боруссия Д" (4:2), "Ювентус" – "Лацио" (3:1), "Атлетико" – "Реал" (1:1) и "Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед" (0:2). Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь.
Объясняем, чего не хватило "Боруссии Д" в матче с "Баварией" после яркого дебюта. Задаем вопросы Зидану по поводу Бензема и Каземиро. Сравниваем Холанда и Левандовского. Доказываем, что в поражении "Сити" нет катастрофы – еще больше мыслей внутри подкаста.
Таймкоды:
00:00 – Приветствие!
00:49 – "Ювентус" – "Лацио" (3:1);
04:16 – "Бавария" – "Боруссия Д" (4:2);
08:20 – "Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед" (0:2);
13:02 – "Атлетико" – "Реал" (1:1);
19:38 – Не попадайте в офсайд!
Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для улучшения подкаста его авторами.
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