Пирло встряхнул Юве, МЮ устроил Шоу, Холанд продает себя на место Бензема. Аудиомнение #77

Обсуждаем следующие поединки: "Бавария" – "Боруссия Д" (4:2), "Ювентус" – "Лацио" (3:1), "Атлетико" – "Реал" (1:1) и "Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед" (0:2). Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь.

Объясняем, чего не хватило "Боруссии Д" в матче с "Баварией" после яркого дебюта. Задаем вопросы Зидану по поводу Бензема и Каземиро. Сравниваем Холанда и Левандовского. Доказываем, что в поражении "Сити" нет катастрофы – еще больше мыслей внутри подкаста.

Таймкоды:

00:00 – Приветствие!

00:49 – "Ювентус" – "Лацио" (3:1);

04:16 – "Бавария" – "Боруссия Д" (4:2);

08:20 – "Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед" (0:2);

13:02 – "Атлетико" – "Реал" (1:1);

19:38 – Не попадайте в офсайд!